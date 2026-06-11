Türk Telekom'un milli teknolojisi 1 milyon hane hedefine ulaştı

Türk Telekom ve Argela mühendisleri tarafından geliştirilen fiber internet yönetimi yazılımı Netsia BB Suite, 1 milyon hanede kullanılmaya başlandı

Türk Telekom ve grup şirketi Argela'nın Türk mühendisleriyle geliştirdiği fiber internet yönetim yazılımı Netsia BB Suite, 1 milyon hanede kullanılır hale geldi. Türkiye'nin 81 ilindeki fiber altyapısında aktif olarak çalışan bu yerli yazılım, artık dünya genelinde açık kaynaklı geniş bant erişim teknolojilerinin en büyük uygulaması unvanını taşıyor.

MİLLİ ÜRÜN GELİŞTİRME VİZYONU

Peki bu yazılım abone için ne anlama geliyor? Geleneksel fiber şebekelerde her donanım parçasının kendi üreticisine bağlı, kapalı yazılımlarla yönetilmesi gerekiyordu. Bu hem maliyeti artırıyor hem de sistemi tek bir tedarikçiye bağımlı kılıyordu. Netsia BB Suite ise bulut tabanlı ve üretici bağımsız mimarisiyle bu kısıtı ortadan kaldırıyor. Farklı markaya ait cihazlar aynı yazılım platformu üzerinden yönetilebiliyor, yeni hizmetler çok daha hızlı devreye alınabiliyor ve ağ arızalarına daha çevik müdahale mümkün hale geliyor.

Sonuç olarak aboneler daha kararlı, daha hızlı ve daha kolay genişletilebilen bir fiber internet deneyimi kazanıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "1 milyon haneye ulaşmak yalnızca sayısal bir başarı değil; Türkiye'nin telekomünikasyon alanında standart geliştirebilen, bu standartlara uygun üretim yapabilen ve bunu küresel ölçekte rekabet gücüne dönüştürebilen bir ülke olduğunun göstergesidir. Milli ürün geliştirme vizyonuyla yatırımlarımıza devam ederken, kendi kendine yeten ve dışa bağımlılığı azaltan bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." Türk Telekom, bu teknolojiyi dünyada ilk kez 2021 yılında ticari bir fiber şebekede kullanmaya başladı. Linux Foundation Broadband ekosistemi çatısı altında açık kaynak olarak geliştirilen yazılım, o günden bu yana hem Türkiye'nin yeni fiber hatlarında hem de mevcut altyapıların yenilenmesinde temel yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. Şirket, bu çalışmalar ve 5G alanındaki Ar-Ge yatırımlarıyla 2024 ve 2025 yıllarını Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan kurum olarak tamamladı. Argela ve Netsia ile birlikte 70'i aşkın uluslararası patente sahip.

KÜRESEL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI

Netsia BB Suite'in ulaştığı başarı uluslararası alanda da tescillendi. Telekomünikasyon sektörünün en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen NetworkX Awards 2025'te "Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon" birinciliği kazanıldı. Türk Telekom, önümüzdeki dönemde stratejik yatırımlarla çözümün kapsama alanını daha da genişletmeyi ve Netsia BB Suite'i küresel pazarlara taşımayı hedefliyor.

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İTÜ ARI TEKNOKENT GİRİŞİMLERİ LONDON TECH WEEK SAHNESİNDE

8-12 Haziran tarihleri arasında Londra'da düzenlenen dev organizasyona 9 yenilikçi firmasıyla çıkarma yapan İTÜ ARI Teknokent, Türk girişimlerini küresel teknoloji ekosistemiyle buluşturuyor. Olympia London'da gerçekleştirilen ve yapay zekâ, siber güvenlik, yeşil dönüşüm ile derin teknoloji gibi geleceğin trendlerine odaklanan etkinlik, dünyanın dört bir yanından sektör liderlerini, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiriyor. Bu önemli uluslararası platformda "Startup Alley" alanındaki S70-05 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayan İTÜ ARI Teknokent; havacılık, sağlık, enerji ve yapay zekâ gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas kurmasına zemin hazırlıyor.

GİRİŞİMLER GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede uluslararasılaşmanın, yürüttükleri girişimcilik stratejilerinin tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Türk girişimlerinin global pazarlarda daha güçlü bir konuma erişebilmesi için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Dikbaş, şunları kaydetti: "Girişimlerimizin yalnızca teknoloji geliştirmelerini değil, aynı zamanda doğru yatırımcılar, iş ortakları ve müşterilerle buluşmalarını da destekliyoruz. London Tech Week gibi dünya çapında ses getiren organizasyonlar, firmalarımız için sadece birer vitrin değil; yatırım görüşmeleri gerçekleştirebildikleri ve küresel görünürlük elde ettikleri kritik buluşma noktalarıdır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası etkinlikler ve keşif kamplarıyla yerli girişimlerimizin dünya sahnesindeki etkisini büyütmeye ve yeni başarı hikâyeleri yaratmaya devam edeceğiz."

KÜRESEL AĞA ULAŞIYORLAR

Etkinlikte Türkiye'yi başarıyla temsil eden girişimler arasında; ALTAY Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Arya AI, Bomensoft, Bulut Klinik, EGN POWER, Elaves, MediSense AI, Synaps AI ve Yanhak bulunuyor. Bu firmalar otonom uçuş sistemlerinden kanser teşhisini hızlandıran sağlık algoritmalarına, yenilenebilir enerji optimizasyonundan akıllı eğitim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdikleri çözümlerle yeni pazarlara açılmayı ve stratejik iş birliklerine imza atmayı hedefliyor. İTÜ ARI Teknokent, sağladığı bu tür uluslararası vizyon programlarıyla Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve inovasyon ekosisteminin küresel çapta büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

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MUSK'IN SPACEX'İNE DÖRT KAT TALEP GELDİ

ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX'in halka arzı, küresel piyasalarda tarihi bir yatırımcı ilgisiyle karşılandı. Şirketin halka arzına yönelik talebin 250 milyar doları aşarak hedeflenen satış tutarının yaklaşık dört katına ulaştığı belirtilirken, işlemin dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolarlık hisse satışı planına karşılık yatırımcılardan 250 milyar doların üzerinde talep geldi. Halka arzın 3.3 ila 4 kat üstü talep toplandığı belirtiliyor. Şirketin halka arzının yaklaşık 1.75 trilyon dolarlık bir değerleme üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu seviyenin korunması halinde SpaceX, küresel piyasalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzlardan birine imza atacak.

YATIRIMCI STARLINKE GELIYOR

SpaceX'e yönelik yoğun talebin arkasında, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojilerindeki lider konumu, uydu internet hizmeti Starlink'in hızlı büyümesi ve yapay zeka alanındaki yeni yatırımların bulunduğu değerlendiriliyor. Halka arz dokümanlarında şirket, son üç yılda uzay fırlatma pazarındaki liderliğini güçlendirdiğini ve Starlink'in küresel internet altyapısında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurguluyor. Ayrıca yapay zeka altyapısı ve uzay tabanlı veri merkezleri gibi yeni büyüme alanları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. KÜRESEL FONLAR SIRAYA GIRDI

Halka arza yalnızca ABD'li yatırımcıların değil, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki kurumsal fonların da yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Güney Kore'de halka arza katılım için yaklaşık 1.5 milyar dolarlık döviz talebinin oluşması, SpaceX işleminin küresel sermaye piyasaları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Piyasa uzmanları, güçlü talebin Elon Musk markasının yatırımcılar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtirken, şirketin yüksek büyüme potansiyeline rağmen değerlemesinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

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STARTUP YATIRIMLARI 2026'DA 8 KAT ARTTI

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporu, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Rapora göre Türkiye girişimcilik ekosistemi, satın almalar dahil toplam 42 işlemde 559.2 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 70.2 milyon dolardı. Çeyreğin belirleyici işlemi, Şubat 2026'da Amerikalı oyun şirketi Scopely'nin yerli girişim Loom Games'in yüzde elli hissesini yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında satın alması oldu.

Bu tek işlem, dönemin toplam işlem hacminin büyük bölümünü oluşturarak Türkiye oyun ekosisteminin büyük ölçekli uluslararası sermayeyi çekme kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Satın alma dışarıda bırakıldığında, tohum, erken ve ileri aşama yatırımlarının toplamı 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan Acar yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "2026 yılının ilk çeyreğinde küresel ölçekte OpenAI, Anthropic ve xAI gibi oyuncuların öncülük ettiği yapay zekâ yatırımları, girişim sermayesi ekosisteminde önemli bir kırılma yarattı. Bu dönemde, birleşme ve satın alma piyasalarında da gözlemlendiği üzere, yatırımcıların daha seçici hareket ederek görece daha düşük riskli ve ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlere yöneldiğini görüyoruz." 212 Yönetici Ortağı Ali Karabey ise "İlk çeyrekte tohum aşaması işlemlerin sayıca üstünlüğü ekosistemin dipten gelen dinamizmini koruduğunu gösterirken oyun sektöründeki büyük ölçekli çıkış (exit) başarıları fon yöneticileri için çıkış ortamının istikrarlı bir şekilde iyileştiğine işaret ediyor" dedi.