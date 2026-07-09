Pilot mezunlarının değeri 600 milyon $’ı aştı

Türk Telekom iştiraki TT Ventures, Pilot’un 14’üncü dönemini başlattı. Bugüne kadar 131 girişime toplam 3.2 milyon $ destek sağlandı. Programdan mezun olan 78 girişim, toplam 58 milyon $’lık yatırım aldı. Bu girişimlerin portföy değeri 600 milyon $ oldu

Yapay zekâ teknolojilerinin küresel ekonomide dönüşümün merkezine yerleşmesiyle birlikte telekom şirketleri de sadece altyapı sağlayıcısı kimliklerinden uzaklaşarak girişim yatırımcısı ve teknoloji geliştiricisi rolünü üstleniyor. Dünyada birçok telekom operatörü milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımları yaparken, Türkiye'de de Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, PİLOT Hızlandırma Programı ve yatırım faaliyetleriyle yerli girişimcilik ekosisteminde dikkat çeken bir konuma ulaştı. Bugüne kadar 131 girişime toplam 3.2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağlayan programdan mezun olan 78 girişim, farklı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım almayı başardı. Bu girişimlerin toplam portföy değeri ise 600 milyon dolar seviyesini aşarak Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir eşiği geride bıraktı.

ODAKTA YAPAY ZEKA VAR

Türk Telekom iştiraki TT Ventures, bu yıl PİLOT'un 14'üncü dönemini başlatırken odağını özellikle yapay zekâ, üretken yapay zekâ, siber güvenlik, bulut teknolojileri, dijital sağlık, mobilite, enerji teknolojileri ve yeni nesil iletişim çözümleri üzerine yoğunlaştırıyor. Program, yalnızca erken aşama finansman sağlamakla kalmıyor; girişimlere Türk Telekom'un geniş müşteri ağına erişim, kurumsal iş birlikleri, mentorluk, teknik altyapı ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı da sunuyor.

OPERATÖRLERİN GÖZDESİ

Son iki yılda yapay zekâ girişimlerine yönelik yatırım iştahının hızla artması, TT Ventures'ın stratejisini de şekillendiriyor. Şirket, özellikle üretken yapay zekâ çözümleri geliştiren girişimlerin telekom sektöründe müşteri deneyimi, ağ yönetimi, siber güvenlik, operasyon otomasyonu ve kurumsal verimlilik alanlarında önemli fırsatlar oluşturduğunu değerlendiriyor. Bu nedenle yeni dönem başvurularında yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren girişimlerin öne çıkması bekleniyor. Telekom sektörü açısından yapay zekâ artık yalnızca yeni bir teknoloji değil, aynı zamanda yeni bir yatırım alanı olarak görülüyor. Operatörler, ağ optimizasyonundan müşteri hizmetlerine, dolandırıcılık tespitinden veri merkezi yönetimine kadar birçok alanda yapay zekâyı kullanırken, aynı zamanda bu teknolojileri geliştiren girişimlere doğrudan yatırım yapmayı tercih ediyor.

TÜRKİYE'DE 2026'NIN İLK YARISINDA 172 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

Startups.watch 2026 2'inci çeyrek verilerini açıklandı. 87 yatırım turunda 172 milyon dolar yatırım gerçekleşti



Startups.watch tarafından düzenlenen 2026 yılı 2. Çeyrek Türkiye Girişim Ekosistemi etkinliğinde, güncel sektör verileri ve pazarın geleceği masaya yatırıldı. Paylaşılan 2026 yılı ilk yarı (H1) raporu, Türkiye'deki yatırım hacminde oyun sektörünün dominant etkisini gözler önüne serdi. Yayınlanan rapora göre, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'de 87 yatırım turunda toplam 172 milyon dolar yatırım gerçekleşti. İlk yarıdaki toplam yatırım tutarının yüzde 75'ini sadece altı girişim (Grand Games, TaleMonster Games, Fimple, Lucida, Dataroid, Brix) tek başına çekti.

EKOSİSTEMİN MOTORU OYUN

Rapor verilerini değerlendiren Starups.watch kurucusu Serkan Ünsal, oyun sektörünün Türkiye pazarını ayakta tuttuğunu vurguladı. Yılın ilk yarısındaki 172 milyon dolarlık yatırımın 111.4 milyon doları oyun girişimlerine giderken, bu oran toplam hacmin yüzde 65'ine tekabül etti. Ünsal durumu, "Odada bir fil var, o fili hiç konuşmuyoruz. Bütün ekosistemi şu anda hala oyun girişimleri kurtarıyor" şeklinde özetledi. Öte yandan, geçmişte Türkiye'nin güçlü olduğu dikeylerden olan Fintech (Finansal Teknoloji) alanında ciddi bir çöküş yaşandığı görüldü. 2025'te 220,4 milyon dolar yatırım alan sektör, bu yılın ilk yarısında sadece 16,6 milyon dolarda kaldı.

MEGA TUR BEKLENTİSİ

Avrupa genelinde yatırımların büyük bir çoğunluğu yapay zeka (AI) girişimlerine akarken, Türkiye bu alanda oldukça yavaş ilerliyor. İngiltere'de ilk yarıda yapılan 16.1 milyar dolarlık yatırımın yüzde 49'unun sadece 7 dev yapay zeka girişimine gittiğini belirten Ünsal, Türkiye'de ise 33 yapay zeka girişimine toplamda yalnızca 28.6 milyon dolar yatırım yapıldığını söyledi. Türkiye'nin bu alanda hala tohum ekme aşamasında olduğunu belirten Ünsal, rekabet edebilmek için milyar dolarlık "mega turlara" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

GARSON BOY GİRİŞİM RİSKİ

Logo Yazılım'ın kurucusu ve seri girişimci Tuğrul Tekbulut, B2B siber güvenlik girişimi Timus Networks'ün uluslararası pazar yolculuğunu ve yatırım arama süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Tekbulut, Türkiye'deki girişimlerin tohum (seed) yatırımlarını rahatlıkla bulabildiğini ancak Seri A veya büyüme aşamasına geçtiklerinde finansman sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı. Bu durumu "Garson Boy" (arada sıkışıp kalma) metaforuyla açıklayan Tekbulut, şunları söyledi: "Tohum yatırımcıları için artık çok pahalı, büyümüş bir şirket oluyorsunuz. Yurt dışına gittiğinizde ise yatırımcıların belirlediği yatırım penceresinin dışında (küçük) kalıyorsunuz ve iki arada sıkışıyorsunuz."

YAPAY ZEKÂ ÇALIŞANLARI FAZLA MESAİDEN KURTARIYOR

Doğa Sigorta'da 5 kişinin iş yükünü paylaştırmak için kullanılan Cerebrum Tech yapay zekâ çözümü 5 kişinin iş yükünün 2 katı kadar işi tek başına yapabiliyor

Yapay zeka teknolojisinin en hızlı dönüştürdüğü sektörlerin başında bankacılık, finans ve sigortacılık uygulamaları geliyor. Çalışan verimliliğini artıran uygulamalardan biri de Doğa Sigorta'nın teknoloji iş ortağı Cerebrum Tech ile geliştirdiği çözüm. ODİS (Odak Dijital İletişim İşlem Sistemi) adı verilen bu yapay zeka altyapısı, müşteri veya acente temsilcilerine gelen karmaşık soruların yanıtlarını, geçmiş hasar ve poliçe özetleriyle birlikte anında derleyerek sunuyor.

MÜTHİŞ BİR BAŞARI OLDU

Sigortacılık sektöründe poliçe oluşturulurken arka planda çok ciddi kuralların takip edilmesi gerektiğini ve bunun manuel yürütüldüğünde büyük bir iş yükü yarattığını belirten Doğa Sigorta Bilgi Teknolojileri Birimi'nden Bahar Eren, şirketin dijital dönüşüm adımlarını anlattı. Bu yoğun süreçlerin dijital ikizini oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Eren, Cerebrum Tech ile geliştirdikleri ve yaklaşık 8 aydır kullanımda olan projeyi şu sözlerle özetledi: "5 kişinin iş yükünü paylaştırmak amacıyla kullandığımız bu uygulama, şu anda 5 kişinin iş yükünün iki katı kadar işi tek başına yapabilir vaziyete geldi. Bu bizim için müthiş bir başarı oldu." Eren, bu sayede temsilcilerin arka plandaki mühendislik ve veri toplama çalışmalarının sadece bir dakikaya düştüğünü; en büyük kazanımın ise "mesai saati dışında artık hiç kimsenin çalışmak zorunda kalmaması" olduğunu vurguladı. Öte yandan Eren, girişimcilere de gerçekçi bir uyarıda bulunarak, projenin en başında yapay zekanın eğitimi için gereken verinin hazırlanmasının, en az yazılım süreci kadar uzun ve meşakkatli bir aşama olduğunun altını çizdi.

VERİ YURTİÇİNDE KALIYOR

Cerebrum Tech yöneticisi Tolga Tunç ise kurumların operasyonlarına ve karar alma süreçlerine doğrudan dahil olan "agentik yapay zeka (Agentic AI)" altyapıları kurduklarını belirtti. Finans ve sigortacılık gibi alanlarda veri güvenliğinin (egemen yapay zekanın) çok kritik olduğunu ifade eden Tunç, NGN ile yaptıkları veri merkezi işbirliği sayesinde verilerini yurt dışına çıkarmadan, güvenli bir altyapıda işlediklerini açıkladı.

GELİR ARTIRAN ÇÖZÜM

Projenin başarıya ulaşmasındaki temel yaklaşımı "Biz Doğa Sigorta'ya yapay zeka know-how'u sunmadık, onlar bize sigortacılık know-how'u verdiler" diyerek özetleyen Tunç, ekibin bir sigortacılık sözlüğü alıp kurum çalışanlarından adeta ders aldığını belirtti. Çalışanların projeyi hızlıca benimsemesinin ardındaki sırrın ise kullanıcılara "ikinci bir ekran açtırmadan" mevcut iş akışlarının tam kalbine entegre olmaları olduğunu sözlerine ekledi. Yapay zeka modellerinin işletilmesi sırasındaki yüksek donanım ve API maliyetlerine (token harcamalarına) de değinen Tunç, yapay zekanın koşulsuz desteklenen bir teknoloji olmaktan çıkıp, kurumlar için doğrudan gelir artıran ve maliyetleri düşüren bir noktaya evrilmesi gerektiğini savundu.

TÜRK KULLANICILARIN YÜZDE 73'Ü SEYAHAT PLANLAMASINDA YAPAY ZEKÂYA BAŞVURUYOR

Seyahat planlamda yapay zekanın rolünü ve güvenlik riskleri de artıyor. Kullanıcılar zamandan tasarruf ve en iyi fırsatlar için yapay zekaya yönelirken, uzmanlar oltalama (phishing) saldırılarına ve sahte bilgilere karşı uyarıyor. Global siber güvenlik şirketi Kaspersky, aktif yapay zeka kullanıcılarının tatil ve seyahat planlaması gibi kritik süreçleri sohbet robotlarına (chatbot) emanet etme motivasyonlarını incelediği araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, yapay zekanın tatilciler için vazgeçilmez bir asistan haline geldiğini gösterirken, siber güvenlik ihlallerine ve yanlış yönlendirmelere karşı da dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

HER BAĞLANTIYA GÜVENMEYİN

Günümüzde bir gezginin tüm taleplerine uygun kişiselleştirilmiş bir seyahat rotası, yapay zeka yardımıyla sadece birkaç tıklamayla oluşturulabiliyor. Ancak uzmanlar, sohbet robotları tarafından sağlanan bilgilerin her zaman teyit edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Geçmiş dönemde, kendi araştırmasını yapmadan yalnızca yapay zekaya güvenerek yola çıkan birçok turistin mağdur olduğu ve bu durumun basına yansıdığı hatırlatılıyor. Bunun yanı sıra, en büyük tehlikelerden biri de sohbet robotlarının ürettiği bağlantılar (linkler). Yapay zekanın paylaştığı linkler arasında zaman zaman kötü amaçlı veya oltalama (phishing) içerikli web siteleri yer alabiliyor. Uzmanlar, bu bağlantılara tıklamadan önce oltalama korumasına sahip güvenilir siber güvenlik çözümleri (Kaspersky Premium vb.) kullanılarak tarama yapılmasını şiddetle tavsiye ediyor.

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMINA DİKKAT

Yapay zekanın kullanım alanı sadece bilgi aramakla sınırlı kalmıyor; otel ve ulaşım rezervasyonları gibi adımlarda da devreye giriyor. Bu durum, kullanıcıların ad, soyad ve ödeme bilgileri gibi hassas kişisel verilerini sohbet robotlarıyla paylaşmasını gerektiriyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre, sağladığı büyük kolaylıklara rağmen, tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini yapay zeka sistemlerine emanet etmeye henüz tam olarak hazır değil. Veri güvenliği konusu, yapay zeka tabanlı seyahat planlamasının önündeki en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor.