Kara listelerin uzmanı Complead küresel büyüme yolculuğuna çıktı

Türk Telekom’un Pilot hızlandırma programının 8’inci dönem mezunları arasında yer alan regülasyon teknolojileri (RegTech) alanında uzmanlaşan Complead, yatırım almadan 80’den fazla ülkede 800’ü aşkın finansal kuruluşa hizmet veriyor

Krizler bazı girişimlerin önünün açılmasını sağlıyor. Araştırma şirketlerinin tahminlerine göre regülasyon teknolojileri pazarı önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme kaydedecek. Küresel pazarın 2025'te 18.6 milyar dolar olduğu ve 2034'e kadar yıllık yüzde 17.1 bileşik büyümeyle 77 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Fortune Mevzuat yükü arttıkça finansal kuruluşların uyum süreçlerini otomatikleştirmesi bir tercih olmaktan çıkıp ihtiyaç hâline geliyor. Complead'ın hiç yatırım almadan 80'den fazla ülkeye ulaşması, bu talebin ürün ve müşteri odaklı bir şirket için dış sermayeye ihtiyaç duymadan da karşılanabileceğini gösteriyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'un mezunu Complead (eski adıyla Sanction Scanner), regülasyon teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla büyümesini yatırım almadan sürdürüyor.

YAPAY ZEKA TABANLI LİSTE

Şirket, finansal suç ve dolandırıcılıkla mücadele için yapay zekâ tabanlı risk altyapısı sunuyor. Finansal kuruluşların mevzuata uyum süreçlerini tek bir platformda yönetmesini sağlıyor. Complead, 2019 yılında Türk Telekom'un Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programlarından biri olan Pilot'a kabul edildi. Program kapsamında girişim; mentörlük desteği, Türk Telekom'un teknoloji altyapısı ve kurumsal iş birliği imkânlarından yararlandı. Pilot'un 9'uncu. dönem mezunu olan şirket, bu süreçte küresel yolculuğa hazırlandı. Pilot sürecinin ardından Sanction Scanner adıyla büyüyen şirket, markalaşma sürecinde Complead ismini aldı. Bugün Londra, İstanbul ve New York ofisleriyle 80'den fazla ülkede 800'ü aşkın finansal kuruluşa hizmet veriyor.

KARA LİSTELERİN TAKİBİNİ YAPIYOR

Finans dünyasında mevzuat karmaşıklaştıkça uyum süreçlerini dijitalleştiren Regülasyon Teknolojisi çözümleri kurumlar için stratejik bir ihtiyaç hâline geliyor. Complead yaptırım ve PEP taraması, KYC, KYB, olumsuz medya taraması, işlem izleme ve dolandırıcılık önleme çözümlerini tek bir platformda topluyor. Tüm ürünler, her müşteriyi dağınık kayıtlar yerine tek bir risk profili olarak ele alan ortak karar motoru Fusion üzerinde çalışıyor. Şirket bu yaklaşımla uyum ekiplerinin araçlar arasındaki devir teslim yükünü azaltmayı hedefliyor. Complead'ı sektördeki benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, bugüne kadar hiçbir yatırım almadan büyümesi. Şirket, operasyonlarını ve yurt dışı açılımını kendi gelirleriyle finanse ediyor. ABD pazarı için New York ofisini de bu şekilde açtı. Türk Telekom Pilot'un kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Complead Kurucusu ve CEO'su Fatih Coşkun, küresel büyüme hedefini şöyle ifade etti: "Sanction Scanner ile attığımız güçlü temelleri bugün Complead markasıyla küresel ölçekte büyütmeye devam ediyoruz."

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TÜRKİYE GİRİŞİM EKOSİSTEMİNDE OYUN YAPAY ZEKA VE TEKNOPARK İVMESİ

Türkiye girişim ekosistemi, yılın ilk 9 ayında 274 milyon dolarlık yatırıma ulaştı. Sektör, oyun sektörünün baskın gücü, İzmir'den çıkan yeni unicorn'u, yapay zekâdaki tohum hareketliliği ve teknoparkların küresel açılımlarıyla öne çıkıyor

TÜRKİYE girişim ekosistemi, 2026 yılının üçüncü çeyreğini geride bırakırken küresel ve bölgesel zorluklara karşı güçlü kaslarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Startups.watch tarafından düzenlenen "Türkiye Girişim Ekosistemi 2026 3. Çeyrek Etkinliği"nde Serkan Ünsal tarafından açıklanan verilere göre oyun sektörünün sürükleyici liderliği, yeni unicorn başarıları, yapay zekadaki tohum aşaması hareketliliği ve kurumsal/teknopark destekleriyle ivmesini koruyor.

İZMİR'DEN YENİ UNICORN DOĞDU

Rapor verilerine göre, 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye'de gerçekleşen 274 milyon dolarlık toplam yatırımın yüzde 57'si oyun girişimleri tarafından toplandı. Sektörde Grand Games, TaleMonster Games ve Circle Games gibi oyuncuların gerçekleştirdiği büyük turlar yatırım hacmini yukarı taşırken, oyun alanı ekosistemin en dinamik ve kurtarıcı sektörü olmayı sürdürdü. Ekosistemin en dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri ise İzmir'den çıktı. Yapay zeka odaklı uygulama stüdyosu HubX, aldığı yatırımla Türkiye'nin 8. unicorn'u olma unvanını elde etti. İstanbul dışında çıkan ilk unicorn olan HubX, Türkiye'den küresel ölçekte teknoloji şirketleri çıkarma potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Sektörel dağılımda işlem adedi bazında liderliği 46 yatırım işlemiyle Yapay Zeka (AI) ele geçirdi. Bu işlemlerin 45'inin tohum (seed) aşamasında gerçekleşmesi, Türkiye yapay zeka ekosisteminin güçlü bir inşa ve kurulum evresinde olduğunu gösteriyor. Erken aşama girişimlerin desteklenmesinde ise Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve devlet destekleri kritik rol oynuyor. İlk 9 ayda kurulan 74 yeni fonla birlikte toplam aktif GSYF sayısı 615'e ulaşırken, gerçekleşen her iki yatırımdan birinde GSYF katılımı sağlandı.





OSTİM TEKNOPARK MODELİ KÜRESELE İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'de özgün teknopark modellerinden birini oluşturduklarını ifade eden OSTİM Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar, üniversiteden önce teknopark olarak kurulduklarını söyledi. Çağlar, sözlerine şöyle devam etti: "OSTİM Teknopark olarak sanayinin göbeğinde, Prototip Atölyemizle fikirleri karmaşık imalat teknolojileriyle uçtan uca malzemeden ürüne dönüştürüyoruz. Sadece yerel ekosistemle sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan, Özbekistan ve Balkanlar'da teknopark kurulumu, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri vererek Türk teknopark ve girişimcilik modelini uluslararası arena- ya ihraç ediyoruz."



DÜNYANIN EN İYİ KULUÇKALARINDAN BİRİ VE 25 MİLYON DOLARLIK FON

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Türkiye'nin öncü teknoparkları arasında yer aldıklarını söyledi. Dikbaş, "423 firmasıyla dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezleri arasında yer alan İTÜ Arı Teknokent, küresel ölçekte ses getiren iş birliklerine imza atıyor. Girişimlerimize can suyu olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz 25 milyon dolarlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tohum aşamasındaki geleceği parlak şirketleri destekliyoruz. Otomotivden sağlığa 12 farklı dikeyde evrensel problemlere çözüm üreten girişimleri ekosisteme kazandıracağız" dedi.

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OLTALAMA SALDIRILARINA KARŞI YERLİ ÇÖZÜM: ZOKA SUİTE

Kurumların çalışanlarını test etmesini, eğitmesini ve şüpheli e-postalara hızla müdahale etmesini sağlayan yerli siber güvenlik çözümü Zoka Suite verilerin Türkiye'de ve kurum bünyesinde kalmasını sağlayarak koruma sağlıyor



Türkiye'nin öncü teknoloji şirketlerinden Softtech, siber güvenlik ürün portföyüne eklediği Zoka Suite ile oltalama simülasyonu, çalışan eğitimi ve gerçek şüpheli e-postaların analiz ve yönetimini tek platformda birleştirdi. Anlaşma kapsamında Softtech ürün geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak İşNet ise çözümün kurumsal müşterilere ulaştırılmasında satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini üstlenecek. İki şirket, Softtech'in mühendislik gücünü İşNet'in siber güvenlik uzmanlığı ve yaygın müşteri ağıyla buluşturarak Zoka Suite'i daha geniş bir kurumsal ekosisteme ulaştırmayı hedefliyor. IBM'in 2025 Veri İhlali Maliyeti Raporu ise oltalamanın ihlallerde en sık görülen ilk erişim yöntemi olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre ihlallerin yüzde 16'sı oltalamayla başladı; oltalama kaynaklı bir ihlalin ortalama maliyeti 4.8 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu tutar, küresel ortalama ihlal maliyeti olan 4.44 milyon doların üzerinde. Saldırganların yapay zekâ kullandığı ihlallerde ise en yaygın yöntem yüzde 37 ile yapay zekâ destekli oltalama kampanyaları oldu.

TEK PLATFORMDA ÇÖZÜM

Zoka Suite'in Zoka Oltalama Simülasyonu modülü, çalışanları gerçekçi senaryolarla test ediyor ve simülasyon sonuçlarına göre otomatik olarak eğitim süreçlerine yönlendiriyor. Böylece test ve eğitim, sürekli bir öğrenme döngüsüne dönüşüyor. Platformun Zoka Şüpheli E-posta Yönetimi modülü ise çalışanların Outlook eklentisi üzerinden bildirdiği şüpheli e-postaları otomatik olarak analiz ediyor. Sistem e-postaları ayrıştırıyor, tehdit istihbaratıyla doğrulama yaparak bir risk skoru oluşturuyor ve yanıt sürecini başlatıyor. İşlemlerin çıktıları SIEM sistemlerine aktarılabiliyor. Zoka Suite, siber güvenlik verilerinin Türkiye'de ve kurum bünyesinde tutulmasına olanak tanıyor. Bu yapı, bankacılık ve finans başta olmak üzere BDDK'ya tabi tüm kurumlar, sigorta, kamu, enerji ve telekomünikasyon gibi sektörlerin verileri üzerindeki kontrolünü korumasını sağlıyor.



KAPALI BİR DÖNGÜ SUNUYORUZ

SOFTTECH Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, siber saldırılarda insan unsurunun hâlâ belirleyici rol oynadığını belirterek, teknolojik önlemlerin farkındalık ve eğitimle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özçengel, "Zoka Suite oltalama simülasyonu, çalışan eğitimi ve şüpheli e-posta yönetimini tek platformda bir araya getirerek kurumlara testten müdahaleye uzanan bütüncül bir güvenlik yaklaşımı sunuyor" dedi. Özçengel, İşNet ile kurulan iş birliğiyle bu yerli çözümü daha fazla kuruma ulaştırmayı ve Zoka Suite'in yetkinliklerini sürekli geliştirerek kurumların siber dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ekledi. İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can ise siber tehditlerin giderek çeşitlenmesinin kurumların siber güvenlik ihtiyacını artırdığını, çalışan farkındalığının da güvenlik yaklaşımının önemli unsurlarından biri hâline geldiğini belirtti.