COP31’in dijital omurgasını Türk Telekom örüyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı’nda “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, zirvenin dijital ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle karşılayacak

Türk Telekom, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de en üst düzey sponsorluk kategorisi "Master Partner" olarak yer alıyor. Şirket, aynı zamanda "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak zirvenin dijital ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle karşılıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olan COP31, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki konumunu da pekiştiriyor. Sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunu bu buluşmaya taşıyor; BM yetkilileri, ülke delegasyonları, diğer katılımcılar ve ziyaretçilere güçlü bir bağlantı deneyimi sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GELECEĞİN KARARLARI ALINACAK

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin COP31'deki rolüne ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005'ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirirken; fiber altyapımızı güçlendiriyor, yeni nesil ağ teknolojileri geliştiriyor, çevre dostu teknolojileri şebekemize entegre ediyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımız doğrultusunda, bugün gerçekleştirdiğimiz yatırımların yarının dünyasına katkı sunması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştirirken, bu yaklaşımımızı COP31'e taşıdığımız teknoloji gücümüzle somutlaştırıyoruz. Enerji verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojilerimiz, kaynakların etkin kullanımını destekleyen dijital çözümlerimiz, güçlü fiber ve mobil ağımızla zirvenin teknoloji altyapısını sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik anlayışımızla birleştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

VERİ MERKEZİNDEN 5G'YE

Enerji verimliliğini destekleyen yeni nesil teknolojileri, uçtan uca çözümleri, güçlü fiber ve mobil ağıyla COP31'in dijital omurgasını oluşturan Türk Telekom, zirve alanında veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bütüncül bir sistem kuruyor. Şirket, COP31'i fiber hızıyla dünyaya bağlamaya hazırlanırken, 5G teknolojisi dahil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak çözümlerle etkinliğin dijital dünyasını şekillendiriyor. Canlı yayınlar için hazırlanan fiber altyapı ve yüksek kapasiteyle performans sunan yedekli santral altyapısı sayesinde zirvenin iletişim ihtiyaçlarının güvenli biçimde karşılanması hedefleniyor.