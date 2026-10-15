Türk Telekom’dan finans teknoloji girişimlerine destek

Türkiye’de mobil kullanıcılar ayda ortalama 2 finans uygulaması açarken, Güney Kore’de bu sayı 6.2’ye çıkıyor. Türkiye 22 pazar arasında 18’inci sırada yer alıyor. Türk Telekom özellikle finans teknolojisi girişimlerine de PİLOT hızlandırma programıyla önemli destekler sunuyor

Mobil analitik şirketi Sensor Tower'ın "Cash In! Finance Spotlight Report 2026" raporuna göre Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları ayda ortalama 2.0 farklı finans uygulaması kullanıyor. Ocak-Eylül 2026'yı kapsayan, iOS ve Google Play verilerini birleştiren araştırmada dünya ortalaması 2.1. Türkiye bu ortalamanın biraz altında kalıyor. Ancak Türk Telekom girişim hızlandırma programı PİLOT aracılığıyla finans uygulamalarının sayısı artmaya devam ediyor. Raporda 22 pazar karşılaştırılıyor ve Türkiye 18'inci sırada yer alıyor. İspanya ve Almanya 2.1 ile Türkiye'nin hemen önünde. Arkasında Avustralya (1.9), İtalya (1.7), Hindistan (1.6) ve Kanada (1.5) var. Listenin zirvesinde 6.2 ile Güney Kore bulunuyor. Onu Brezilya (3.9), Arjantin (3.7) ve Birleşik Arap Emirlikleri (3.6) izliyor. Güney Koreli kullanıcı, Türkiye'dekinin yaklaşık üç katı finans uygulaması kullanıyor.

İNDİRMELER ARTIYOR

PİLOT'un 11'inci dönemine seçilen girişimler arasından çıkıyor. TT Ventures'ın web sitesindeki yatırım listesinde 2024 yılı yatırımları arasında Finceptor, F-Ray, egaranti, Sensemore.io ve Medialyzer yer alıyor. Bu beş isim, 11. döneme seçilen yedi girişimin arasında da bulunuyor. Rapor, mobil finans benimsemesinin küresel ölçekte yükselmeye devam ettiğini söylüyor. Finans uygulaması indirmelerinin 2026'da yaklaşık yüzde 6 artışla 8.9 milyara ulaşması bekleniyor. Oturum sayısı ise yüzde 10 artıyor. Genel mobil uygulama indirmelerinin aynı dönemde yatay seyrettiği düşünülürse, finans kategorisi geniş trendin ayrışıyor.

BORÇLANMA YÖNETİMİ

Kategorinin en büyük iki alt türü Bankacılık ile Dijital Cüzdanlar ve P2P Ödemeler. İkisi birlikte 2026'nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık bir milyar indirmeye ulaştı. Kripto para dışındaki tüm büyük alt türlerde 2023'ten bu yana indirme artışı var. Raporun öne çıkardığı bir başka eğilim, kısa vadeli ve anlık borçlanmaya yönelim. 2026'nın ilk dokuz ayında Günübirlik Krediler uygulamalarının indirmeleri 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 91, "Şimdi Al, Sonra Öde" uygulamalarının indirmeleri yüzde 72, Bütçe ve Gider Takibi uygulamalarının indirmeleri ise yüzde 66 arttı. Rapor bunu olası "satın alma gücü endişeleri ve finansı daha aktif yönetme isteği"ne bağlıyor. Bu eğilimler küresel verilere dayanıyor, Türkiye'ye özgü bir kırılım rapor kapsamında yer almıyor.

PAZAR YEREL REKABET SERT

Rapora göre finans uygulaması pazarı büyük ölçüde bölgesel. Yerel düzenlemeler ve tüketici tercihleri kazananı belirliyor. Bankacılık, Kredi ve Borçlanma ile Sigorta alt türlerinde ilk üç uygulama, kendi alt türlerinin kullanıcı payının yüzde 10'undan azını elinde tutuyor. Dijital cüzdanlar ve bütçe takibi ise daha yoğunlaşmış durumda. Bankacılıkta Nubank, Sberbank ve Revolut ilk üçte; küresel bankacılık pazarında "diğerleri" yüzde 93.3'lük paya sahip. Finansal hizmetlerin dijital reklam harcaması 2026'da yüzde 18 artışla 23.3 milyar dolara ulaşacak. Sosyal ağlar yüzde 34'lük artışla yaklaşık 10.8 milyar dolara çıkarak TV ve yayın platformlarının önüne geçti. Rapor, markaların genç mobil kitleleri hedeflemesini bu değişimin nedeni olarak gösteriyor.



Türkiye, Avrupa ülkeleriyle benzer kullanımda

Türkiye'nin 2.0'ı ile Güney Kore'nin 6.2'si arasındaki fark üç kattan fazla. Güney Kore'yi Brezilya ve Arjantin gibi Latin Amerika pazarları ile Körfez'den BAE takip ediyor. ABD (2.8) ve Birleşik Krallık (3.0) ise Türkiye'nin belirgin biçimde önünde. Almanya ve İspanya ile Türkiye arasındaki fark sadece 0,1. Yani Türkiye, gelişmiş Avrupa pazarlarıyla benzer bir kullanım yoğunluğunda.

Kripto uygulamaları indirmeleri geriledi

Burada dikkat çeken nokta, bankacılık ve cüzdan uygulamalarının toplamının 1.52 olması. Bu, ortalama kullanıcının finans uygulaması repertuvarının yaklaşık yüzde 72'sine karşılık geliyor. Yatırım, kripto ve kredi gibi diğer alt türler daha niş kalıyor. Kripto Para'nın 0.06'da kalması, raporun başka bölümlerindeki kripto uygulaması indirmelerinin gerilediği tespitiyle de uyumlu.

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EKRANLARDAN YORULAN GENÇLER ANALOĞA DÖNÜYOR

Araştırmalara göre Z kuşağı ve genç Y kuşağının üçte ikisine varan bölümü analog teknoloji kullanıyor. Talep, analog ile dijitali bir araya getiren hibrit ürünlere de yayılıyor

Akıllı telefonların her an her şeyi kaydettiği bir çağda, genç tüketiciler bilinçli olarak yavaşlayan, elle tutulan ve ekrandan uzak deneyimlere yöneliyor. Araştırma şirketi YPulse'ın Mayıs 2026'da ABD ve Kanada'da 13-39 yaş arasındaki yaklaşık 1.500 kişiyle yaptığı ankete göre Z kuşağı ve genç Y kuşağının üçte ikisine varan bölümü film kamerasından anlık fotoğrafa, plaktan tuşlu telefona uzanan analog teknolojileri kullanıyor. Aynı şirketin verilerine göre 18-24 yaş grubunun yüzde 75'i bu yıl daha analog olmak ve daha fazla çevrimdışı hobi edinmek istiyor. İlgi en görünür biçimde fotoğrafta. Dünya genelindeki yaklaşık 42 milyon aktif film kamerası kullanıcısının yüzde 35'i 2025'te 18-30 yaş aralığındaydı; analog fotoğrafçılığa yönelik çevrimiçi aramalar ise 2024'te yüzde 41 arttı. Nisan 2026'da Los Angeles'ta ilk kez düzenlenen AnalogCon festivali, hobinin artık bir topluluk ve buluşma deneyimine dönüştüğünü gösterdi. Müzikte de benzer bir tablo var: Key Production'ın yaptırdığı bir ankette 18-24 yaş grubunun yüzde 59'u plak, CD ya da kaset dinlediğini söyledi.

5 MİLYAR Ş'LIK PAZAR

Uzmanlar bu ilgiyi yalnızca nostaljiyle açıklamıyor. Gençlerin çoğu, yaşamadıkları bir döneme duydukları özlemden çok, bildirimlerden, algoritmalardan ve kusursuz görünmesi için işlenmiş görüntülerden uzaklaşma isteğinden söz ediyor. Film fotoğrafında görüntünün günler sonra elde edilmesi beklentiyi artırıyor, taneli ve kusurlu kareler ise daha "gerçek" bulunuyor. Üstelik analog ürünlerle tanışma çoğu zaman yine dijital kanallardan, sosyal medya ve çevrimiçi arşivler üzerinden oluyor. Fortune, analog teknoloji akımını en az 5 milyar dolarlık bir fırsat olarak tanımlıyor.

DİJİTAL FOTOĞRAF

Rakamlar sektörün finansal sonuçlarına da yansıyor. Fujifilm'in Mart 2026'da sona eren mali yıla ilişkin sonuçlarına göre şirketin görüntüleme segmentinin geliri yüzde 15,7 artışla 627,1 milyar yene ulaştı; büyümede instax anlık fotoğraf sistemlerinin satışları öne çıktı. Seri, 1998'den bu yana 100 milyon adedi aşan toplam satışa ulaştı ve 100'den fazla ülkede satılıyor. Talep, yalnızca analog makinelerle sınırlı değil: telefondaki fotoğrafı elde tutulan bir baskıya çeviren yazıcılar ve hibrit kameralar da aynı eğilimden pay alıyor. Bu eğilimin son örneklerinden biri Türkiye'de satışa çıktı. Fujifilm, akıllı telefon yazıcılarının yeni nesli instax Link WIDE 2'yi Duo Beige ve Duo Blue renk seçenekleriyle satışa sundu. Yaklaşık 86 x 106 mm boyutunda WIDE format baskı alan cihaz, instax Link WIDE uygulamasındaki yapay zekâ destekli Photo Mixer özelliğiyle seçilen fotoğraflardan tek dokunuşla birden fazla kolaj önerisi çıkarıyor; tasarım beş kereye kadar yeniden karıştırılabiliyor. Uygulama 1.600'den fazla çıkartma, çerçeve, filtre ve metin seçeneğinin yanında bağlantı, konum, gizli mesaj ve ses kaydı eklenebilen QR baskı modu da sunuyor; bu veriler iki yıla kadar saklanıyor.

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DİJİTAL RAFLARI YÖNETEN MİNDSİTE 2 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALDI

E-ticaret ve dijital raf analitiği alanında faaliyet gösteren Mindsite, 2 milyon dolarlık yeni yatırım turunu tamamladığını açıkladı. Turda TTGV bünyesindeki Teknoloji Yatırım, Sharks & Partners, Finberg, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Vestel Ventures ile Tacirler Portföy ortaklığıyla yönetilen Gelecek Etki Fonu, TT Ventures GSYF, Leap Investment ve Ömer Hayrı Erkmen yer aldı. Mevcut yatırımcıların büyük bölümü de turda yeniden yer aldı. Küresel veri kuruluşu CB Insights, işlemi 14 Ocak 2026 tarihli Seri A olarak kaydediyor.

VERİDEN KARAR ALMAYA

Mindsite'ın CEO'su ve kurucu ortağı İsmail Arapzade, şirketi ilk günden beri markaların dijital raf operasyonlarını yalnızca takip eden değil, yöneten bir karar katmanı olarak konumlandırdıklarını söylüyor. Platform, markalara e-ticaret kanallarındaki performanslarını ve pazar içgörüsünü sunarak aksiyon almalarını sağlıyor. Bu yaklaşımın arkasında veri kapsamı yatıyor. Şirket 2022'de 13 farklı ülkede 150'den fazla e-ticaret platformundan veri raporlayabildiğini duyurmuştu. Mindsite'ın güncel kapsamı bu rakamın üzerinde olabilir. Mindsite'ın yatırım yolculuğu 2020'de başladı.

SATIN ALMA FIRSATI

Şirket, Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönemine seçilen 14 girişim arasında yer aldı ve Ocak 2021'de Maxis liderliğinde 2.8 milyon TL yatırım aldı. Ardından Aralık 2022'de 1.9 milyon dolar, 2024'te ise 15 milyon dolar değerleme üzerinden 1.5 milyon dolar yatırım aldı. CB Insights'a göre şirketin toplam yatırımı 4 turda 5.78 milyon dolara ulaştı. Şirketin yatırımcıları arasında bir kurumsal girişim sermayesi fonu (TT Ventures GSYF), devlet destekli fonlar (Türkiye Kalkınma Fonu, TTGV) ve bireysel yatırımcılar birlikte yer alıyor. Haberlere göre Mindsite, teknoloji ve veri odaklı girişimler özelinde stratejik satın alma fırsatlarını da değerlendiriyor. Bu, yatırım turunun yalnızca organik büyümeye değil, şirketin kategori içinde konsolidasyon rolü üstlenmesine de kapı aralayabileceğini gösteriyor.

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70 YIL ÖNCE 5 MB'LIK VERİ İÇİN KAMYON VE EKİP GEREKİYORDU

5 MB depolama kapasitesine sahip 70 yıl önceki IBM'in tarihi sabit diski, bugünün akıllı telefonlarının yanında bir "dinozor" gibi kalıyor. 70 yıl öncenin teknolojisini iPhone 17 Pro ile saklamaya kalksak 2.5 milyon sabit diske ihtiyaç olurdu. Yani titanik kadar ağır bir gemi. Bugünün telefonlarında binlerce fotoğraf ve video rahatça saklanırken, 1956'da yani 70 yıl önce sadece 5 MB'lık veriyi taşımak için bir kamyona ve bir ekibe ihtiyaç duyuluyordu. Şimdi bir iPhone 17 Pro depolama kapasitesi 70 yıl öncenin teknolojisiyle 2 bin 500 kamyonla taşınırdı IBM, 1956'da sabit disk sürücüsü kullanan ilk ticari bilgisayarlardan biri olan IBM 305 RAMAC'ı tanıttı. Sistemin depolama ünitesi IBM 350, bir tondan ağırdı ve 50 dönen diskte yaklaşık 5 MB veri tutabiliyordu. Bugün akıllı telefonla çekilen tek bir fotoğraf, bu makinenin tüm depolama kapasitesinden daha fazla yer kaplayabiliyor. Tırnaktan küçük bir hafıza kartı ise o günün kapasitesinin milyonlarca katı veriyi saklayabiliyor. Odaları dolduran depolama sistemlerinden parmak ucundan küçük çiplere uzanan bu yolculuk yalnızca 70 yıl sürdü.

TELEFON İLE KARŞILAŞTIR

Cebinizdeki iPhone 17 Pro, 1956'da ne kadar yer kaplardı? Rakamlar şaşırtıcı. 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 17 Pro'nun kapasitesini 1956 teknolojisiyle karşılamak için yaklaşık 51.200 adet IBM 350 gerekirdi. Bu da yaklaşık 2.5 milyon disk demek. Toplam ağırlık 51 bin tonu aşardı. Bu, yaklaşık Titanik'in ağırlığına denk geliyor. 20 tonluk kamyonlarla taşınsaydı 2 bin 500'den fazla kamyon gerekirdi. Bu kamyonlar art arda dizilseydi kuyruk onlarca kilometre sürerdi. Daha büyük model olan 1 TB'lık iPhone 17 Pro ise yaklaşık 200 bin ton ağırlığında olurdu. Bu da kabaca 20 Eyfel Kulesi demek.