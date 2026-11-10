Apple’dan Türkiye’ye yatırım hamlesi

Teknoloji devi Apple, Türkiye genelinde 5 yeni Apple Geliştirici Akademisi, Geliştirici Merkezi ve ABD dışındaki tek Yazılım Üretim Akademisi’ni kuracağını açıkladı. Yeni yatırımlar Türkiye’de yazılım ihracatçılarının sayısını artıracak

Türkiye son 6 yılda değeri 1 milyar doları aşan 3 mobil oyun unicornu çıkardı. Her ay ABD'de indirilen mobil oyunların önemli bölümü Türkiye'de geliştiriliyor. Ülkemizden çıkan girişimlerin ve geliştiricilerin bu başarısı ABD'nin teknoloji devi Apple'ın dikkatini çekti. Apple, yeni nesil yazılım geliştiricileri, yeni nesil teknolojileri kullanan üreticileri desteklemek ve Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanında önde gelen bir merkez haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla ülkemizde yatırım yapmaya karar verdi. Yatırım kapsamında beş yeni Apple Geliştirici Akademisi ve bir Apple Geliştirici Merkezi kurulacak. Ayrıca şirket ABD dışındaki tek Apple Yazılım Üretim Akademisi'ni (Apple Manufacturing Academy) de 2028 yılında Türkiye'de hayata geçirneyi planladığını açıkladı. Bu programlar, Türkiye'nin dijital uygulama ekonomisinde geliştiriciler, öğrenciler ve girişimciler için yeni kariyer fırsatları sunacak. Ayrıca Apple, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zekâ ve akıllı üretim tekniklerini benimsemesine yardımcı olmak için Türkiye'de yeni bir Apple Manufacturing Academy açacak. Türkiye'nin yeni ihracat ve üretim kapısı haline gelen mobil oyun girişimleri Apple'ın uzun yıllar dikkatini çekiyordu.





ERDOĞAN COOK'U KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

Tim Cook dün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarımı sunmaktan onur duydum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

YAZILIM İHRACAT KAPISI OLACAK

Steve Jobs'tan sonra Apple'ın 15 yıl CEO'su olarak görev yapan ve şirketin dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkilerinde destek veren Yönetim Kurulu Başkanı (Executive Chair) Tim Cook, Ankara'da yeni yatırımların müjdesini verdi. "Apple, 35 yıldır Türkiye genelindeki müşterilere ve topluluklara hizmet veriyor. Bu yeni taahhütle, önümüzdeki yıllarda yeni bir yenilikçi dalgasını desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi. Gelecek yıl İstanbul'da Türkiye'nin ilk Geliştirici Akademisi'nin açılacağını müjdeleyen Tim Cook, "9 aylık bir eğitim programı sunan bu akademi; katılımcıların kendi işlerini kurmalarına, mevcut bir şirkete katılmalarına veya pazarlama gibi farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkân tanıyacak. İlk dönem öğrencilerinin yakın zamanda mezun olmasını bekliyoruz. İstanbul'da açılacak olan bu merkez, mevcut ve deneyimli geliştiricileri hedefliyor" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ÜRETİMDE ÇOK GÜÇLÜ

Cook, merkezde yazılım geliştiricilere verdikleri desteği şöyle özetledi: "Yazılım geliştiricilerin ve girişimcilerin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, Apple uzmanlarına doğrudan erişim, en son geliştirici araçları ve birbiriyle yardımlaşan bir topluluk ağı sağlanacak." Önümüzdeki yıl Ankara'da KOBİ'lere yönelik yeni nesil teknolojileri kullanan Yazılım Üretim Akademisi'ni faaliyetlerini hayata geçireceklerini söyleyen Tim Cook bu akademinin ABD dışındaki ilk olarak Türkiye'de harekete geçirileceğini vurguladı. Cook, "Türkiye'de zaten güçlü bir üretim uzmanlığı bulunmaktadır. Apple, küresel ortaklıklarında uyguladığı teknolojilerini buradaki yerel yetenek ve yaratıcılıkla birleştirerek üretimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Tim Cook, Türkiye'deki dinamizm, yaratıcılık ve yazılım geliştiricilerin yeteneğinden oldukça etkilendiklerini belirterek, "Ülkedeki yüksek potansiyel, Apple'ın bu yatırımları yapmasındaki ana etken" diye konuştu.

ABD DIŞINDAKİ İLK ÜRETİM AKADEMİSİ TÜRKİYE OLACAK

Apple, 2028'de Ankara'da yeni bir Apple Manufacturing Academy (Yazılım Üretim Akademisi) açacak ve Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve yenilikçilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sunacak. Bu yazılım üretim akademisi, Apple'ın ikinci üretim akademisi olacak ve ABD dışındaki ilki olacak. Apple ayrıca 2027'de İstanbul'da bir Apple Developer Center yeni nesil ihracatın kapısını açacak. Merkez, geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara en yeni araçlar, teknolojiler ve kaynaklarla uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunacak.