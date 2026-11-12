Türk Telekom’dan veri merkezi hamlesi

Türk Telekom “Egemen AI” vizyonu kapsamında veri merkezi kapasitesini büyütüyor. Yönetim, mevcut kapasitenin talebi karşılamakta zorlandığını ve 10 yıllık müşteri görünürlüğüne ulaşıldığını açıkladı

Türkiye'de veri merkezi yatırımları devam ediyor. Türk Telekom sadece fiber altyapıyla Türkiye'nin omurgası olmaya değil, veri merkezleri yatırımlarıyla da bulut ve girişimcilerin projelerine destek oluyor. Böylece Türkiye'nin Egemen Yapay Zeka ve veri egemenliği konusunda destek oluyor. Son olarak İstanbul ve Ankara'daki mevcut merkezlere ek olarak Başkent OSB'de üçüncü büyük merkezin temeli atılılmıştı. Yönetim, mevcut kapasitenin talebi karşılamakta zorlandığını ve 10 yıllık müşteri görünürlüğüne ulaşıldığını belirtti.

KÜRESEL OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYOR

Meta ve Oracle gibi küresel şirketlerin Türkiye'deki altyapıya ilgi gösterdiği, Oracle ile veri merkezi hizmetleri için kapsamlı bir çerçeve müzakeresinin sürdüğü bildirildi. Türk Telekom ayrıca Deutsche Telekom, Telefónica, Samsung, LG, SK ve KT ile veri merkezleri ile enerji-telekom entegrasyonu konularında görüşüyor. Toplantıda, uluslararası örneklerde megavat başına maliyetin 45-50 milyon dolara çıkabildiği hatırlatılarak yatırım verimliliği için maliyet düşürücü adımların önemine dikkat çekildi.

ENERJİ VE VERİMLİLİK HAMLESİ

Şirket, enerji bağımsızlığı hedefiyle 300 milyon dolara yakın bütçeli güneş enerjisi santrali yatırımlarını hızlandırdı. Toplam enerji tüketiminin yüzde 65'ini güneşten karşılamak hedefleniyor. Baz yük potansiyeli nedeniyle jeotermal enerji de takip ediliyor. Veri merkezi operasyonlarında ise Türk Telekom, yerli geliştirilen Sıvı Daldırmalı Soğutma Sistemi'ni Ocak 2026'da Esenyurt Veri Merkezi'nde devreye aldı. Şirket, sistemin geleneksel yöntemlere göre ısı transferinde 1.600 kata varan verimlilik sağladığını ve soğutma enerjisinde yüzde 80'e kadar tasarruf getirdiğini açıkladı. Türk Telekom'un uluslararası iştiraki Türk Telekom International (TTI), Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen GCCM 2026'da operatörlerle bir araya geldi. Şirket, Orta Asya'da yapay zekâ, bulut, veri merkezi ve siber güvenlik hizmetlerine yönelik talebi yeni yatırım alanı olarak görüyor. TTI, 45 ülkede operasyon yürütüyor.

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TÜRKİYE'NİN MOBİL OYUN BAŞARISI DÜNYA DEVLERİNİN RADARINA GİRDİ

Apple, Türkiye'de beş geliştirici akademisi, bir geliştirici merkezi ve bir üretim akademisinden oluşan yedi merkezlik bir yatırım planı açıkladı. Türkiye'nin mobil oyun girişimlerinin ihracat başarısı belirleyici olan etkenlerden biri oldu. Girişim ekosistemi bu adımları değerlendirdi

Apple, 9 Kasım 2026'da yaptığı açıklamayla Türkiye'de beş Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy açacağını duyurdu. İlk geliştirici akademisi ile geliştirici merkezi 2027'de İstanbul'da, ABD dışındaki ilk üretim akademisi ise 2028'de Ankara'da hizmete girecek. Duyuru, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından geldi. Apple'ın resmi duyurusunda ise vurgu oyundan çok, Türkiye'deki geliştirici topluluğunun dünya çapında kullanılan uygulamalar geliştirmesinde. Yeni merkezlerle binlerce gencin yazılım, yapay zekâ, tasarım ve ileri üretim alanlarında eğitim alması hedefleniyor. Sektör temsilcileri, oyun girişimlerinin yarattığı deneyim ve yatırım ortamının bu yeni altyapıyla daha da güçleneceği görüşünde.

KÜRESEL GİRİŞİMLER ÇIKARACAK

Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra da Apple'ın yatırımlarının sektöre önemli katkı sağlayacağına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti: "Apple'ın Türkiye'de toplam yedi merkez açması ekosistem açısından çok güzel bir gelişme. Hem Apple Türkiye'yi bir üs yapıyor hem de ekosistemin paydaşları için çok güzel merkezler hayata geçecek. Girişimcilik Vakfı olarak girişimcilik kültürüne bunun pozitif etkisi olduğunu, buralardan çok güzel projelerin çıkacağını umuyoruz. Zamanlama da önemli. Yapay zeka sayesinde iki üç kişilik bir ekip, beş yıl önce elli kişinin yaptığı ürünü artık çıkarabiliyor. Bu akademilerden çıkacak gençler yalnızca iyi kod yazan çalışanlar olarak değil, küçük ekiplerle küresel şirket kuran girişimciler olarak yetişirse yatırımın etkisi katlanır. Ankara'daki üretim akademisi de KOBİ'lerimizin yapay zekaya geçişi için ayrıca değerli."

TÜRKİYE'NİN KONUMU SAĞLAMLAŞACAK

Türkiye'de girişim ekosistemi istatistiklerini yayınlayan Startups. watch kurucusu Serkan Ünsal, gelişmeleri şöyle yormladı: "Türkiye Peak, Dream Games, Rollic ve Loom Games gibi şirketlerle mobil oyunda hızını ve çevikliğini tüm dünyaya defalarca kanıtladı. HubX ile de mobil yapay zekâ uygulamalarında 'biz de varız' dedi. Apple'ın bu hamlesi, en kritik alan olan yetenek tarafında bize güç katacak. Akademilerden yetişen gençler ekosisteme yeni bir kan olarak katılacak, mevcut geliştiricilerimiz daha donanımlı hale gelecek. Bu da Türkiye'nin küresel mobil ekosistemdeki yerini daha da sağlamlaştıracak."

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AJANLAR ARTIK ARAMIZDA

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), "Ajanlar Aramızda" temasıyla düzenlediği 9. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 420 kurumdan 2 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Türkiye Yapay Zeka Ekonomik Etki Raporu ile TRAI Yapay Zeka Araştırması'nın 2026 sonuçları paylaşıldı

2018'den bu yana düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, iş dünyasını, teknoloji liderlerini, akademisyenleri ve girişimcileri buluşturdu. Zirvede yapay zeka ajanlarının iş dünyasına etkileri ve farklı sektörlerdeki uygulamaları ele alındı. Program Vizyon, Etki ve İnovasyon olmak üzere üç sahnede yürütüldü. Vizyon Sahnesi'nde küresel gelişmeler ve stratejik yaklaşımlar, Etki Sahnesi'nde sektörel uygulamalar, İnovasyon Sahnesi'nde ise girişimler ve yeni çözümler öne çıktı. Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu'nun "Ajanlar Aramızda. Siz Neredesiniz?" başlıklı konuşmasıyla açıldı. Yapay zeka ajanlarının teknolojinin gelişiminde yeni bir aşamayı temsil ettiğini belirten Aksu, şunları söyledi: "Yapay zekada yeni bir döneme girdik. Artık sorularımızı yanıtlayan sistemlerin yanında, planlayan, araç kullanan ve işleri üstlenen ajanlarla çalışıyoruz. 'Ajanlar Aramızda' derken kurumlarda yaşanan bu değişimi anlatıyoruz."

RAPOR DA HAZIRLIYORLAR

Ajanlar rapor hazırlıyor, üretim planlamasına katılıyor, müşteri taleplerini karşılıyor. Şimdi bu uygulamaları kurum geneline yaygınlaştırmamız ve yarattıkları değeri ölçmemiz gerekiyor. Bu dönüşümde başarı için kurumların açık bir stratejiye, güvenilir veriye ve çalışanların katılımına ihtiyacı var. Yönetimin desteği ve kurum kültürünün değişime uyumu da belirleyici. Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini ekonomik değere dönüştürmesi, bu alanlarda atacağımız adımlara bağlı. Önümüzdeki dönemde değer yaratmaktaki farkı, yapay zekayı iş süreçlerine yerleştiren ve somut fayda üreten kurumlar yaratacak."

İNOVASYON SAHNESİ YAPILDI

İnovasyon Sahnesi'nde girişimcilik, sağlık, savunma sanayi ve yapay zeka güvenliği konuşuldu. İTÜ ARI Teknokent CEO'su Prof. Dr. Atilla Dikbaş Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü değerlendirdi. Diğer oturumlarda yapay zekanın tıp ve hematolojide kullanımı, savunma sanayisindeki uygulamaları, hukuk süreçlerinde otomasyon ve güvenli kullanım yaklaşımları ele alındı. Zirvede yeni çözümler de tanıtıldı. Türkiye merkezli küresel yazılım şirketi Etiya, farklı sistemlerde kullanılan AI agent'ları tek çatı altında buluşturan Agentic Operating System platformunu duyurdu. Platform, agentların tasarımından devreye alınmasına ve sürekli iyileştirilmesine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetiyor. Agent'ların eriştiği verileri, kullandığı araçları ve maliyetleri tek merkezden izlenebilir kılıyor, kritik işlemlerde insan onayı alınmasına imkân tanıyor.

YAPAY ZEKA AJANLARINI TEK PLATFORMDA YÖNETİYOR

Türkiye merkezli küresel yazılım şirketi Etiya, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yeni platformu Agentic Operating System'i tanıttı. Farklı sistemlerde kullanılan AI agentları tek çatı altında buluşturan platform, şirketlere güvenlik, maliyet ve performans süreçlerini merkezi olarak yönetme imkânı sunuyor. Etiya, kurumların mevcut yapay zeka yatırımlarından daha fazla değer elde etmesini ve teknolojiyi iş sonuçlarına dönüştürmesini hedefliyor. Etiya, yeni platformuyla şirketlerin giderek büyüyen yapay zeka ekosistemlerini yönetme Etiya Agentic Operating System, AI agentların tasarım, geliştirme, test, devreye alma ve sürekli iyileştirme süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsünü yönetiyor. Farklı sağlayıcıların ve kurum içi ekiplerin geliştirdiği agent'ları ortak bir platformda bir araya getirerek birlikte çalışmalarını, orkestrasyonunu ve iş süreçlerine entegrasyonunu mümkün kılıyor. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "Yapay zeka artık şirketlerin farklı iş süreçlerinin bir parçası. Ancak asıl rekabet avantajı, daha fazla AI agent geliştirmekten değil, bu teknolojileri kurum genelinde güvenli, kontrollü ve verimli biçimde birlikte çalıştırabilmekten geçiyor. Etiya Agentic Operating System ile farklı teknolojileri ortak bir işletim katmanında buluşturarak şirketlerin yapay zeka ekosistemlerini yönetmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz, kurumların mevcut yatırımlarını korurken yapay zekanın sunduğu fırsatları somut iş sonuçlarına ve sürdürülebilir büyümeye dönüştürmelerine katkı sağlamak" dedi.