Yapay zekâ teknolojisi, siber saldırı düzenleyenlere yeni ve daha büyük hedef seçmelerini sağlıyor. Kurumların yapay zekâ saldırısına karşı da önlem almaları gerekiyor. Türk Telekom, siber güvenlik hamlesini yapay zekâ destekli teknolojiyle güçlendiriyor

Türk Telekom, 5 binden fazla kuruma 50'den fazla ürün ve servisle siber güvenlik hizmeti sunuyor. Yapay zekâ destekli çözümleriyle her ay binlerce oltalama, DDoS ve zararlı yazılım saldırısını engelliyor. Şirket, siber tehditlerin hızla büyüdüğü bir dönemde kurumsal müşterilerine yönelik portföyünü genişletmeyi sürdürüyor. Sektörün büyüklüğü de bu yatırımların gerekçesini ortaya koyuyor. Küresel siber güvenlik harcamalarının 2026'da 520 milyar doları aşması, Türkiye'deki harcamaların ise 2029'a kadar yaklaşık 285.8 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bölgedeki tablo da risklerin ciddiyetini gösteriyor. Kaspersky'nin Ocak-Haziran 2026 verilerine göre Türkiye, çevrim içi tehditleri engellenen kullanıcı oranında yüzde 22.8 ile META bölgesinde en yüksek seviyede yer aldı.

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Türk Telekom'un kurumsal hizmetleri geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirketin sunduğu çözümler arasında Siber Güvenlik Merkezi hizmetleri, sızma testleri, zafiyet yönetimi, güvenlik danışmanlığı ve DDoS saldırı önleme yer alıyor. Bu yapının merkezindeki güvenlik operasyon merkezleri, kurumların dijital sistemlerini 7 gün 24 saat izleyerek olası saldırılara karşı erken uyarı ve müdahale imkânı sağlıyor. Şirket ayrıca yapay zekâ destekli güvenlik teknolojilerini portföyüne katarak tehditlerin daha hızlı analiz edilmesini ve otomatik müdahale edilmesini hedefliyor.

SİBER GÜVENLİK KAMPI

Türk Telekom'un bu alandaki çalışmaları teknolojiyle sınırlı değil, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi de içeriyor. Şirket, uzun yıllardır sürdürdüğü Siber Güvenlik Kampı kapsamında siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik konularında genç yeteneklere eğitim veriyor. Kampı başarıyla tamamlayanlara sertifika veriliyor. Yerli çözümler de şirketin gündeminde uzun süredir yer alıyor. Türk Telekom, 2021'de "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" anlayışıyla siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürdüğünü ve Türkiye'de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü olduğunu duyurmuştu. Uluslararası alanda ise iştiraki Türk Telekom International öne çıkıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı kapsayan bir coğrafyada faaliyet gösteren şirket, bağlantı çözümlerinin yanı sıra siber güvenlik ve bulut bilişim gibi hizmetler sunuyor.

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WEB SUMMIT SAHNESİNİN YILDIZI YAPAY ZEKÂ AJANLARI VE İNSANSI ROBOTLAR

164 ülkeden 70 binden fazla katılımcıyı ağırlayan zirvede konuşmaların ağırlık merkezi, metin üreten yapay zekâdan iş yapan ajanlara ve fiziksel dünyada çalışan robotlara kaydı. Robotlar ilk kez resmî konuşmacılar arasında yer aldı

Lizbon'da MEO Arena ve FIL'de düzenlenen Web Summit 2026, 70 bin katılımcı, 164 ülke ve bin 943 yatırımcıyla tamamlandı. Fuar alanında 110 ülkeden 3 bin 052 şirket yer aldı. Zirvenin en dikkat çeken yeniliği, insansı robotların ilk kez resmî konuşmacı listesine girmesi oldu. Çinli şirketler UBTech, Galbot ve AgiBot'un makineleri Lizbon'a getirildi. Galbot ayrıca robotların mağaza, eczane ve fabrika gibi gündelik çalışma alanlarına girişini anlatan oturumlarda yer aldı. Bu yıl Çin heyeti de rekor düzeydeydi. Sahnelerde ve koridorlarda öne çıkan mesaj şuydu: Asıl zorluk artık robotları güvenilir, uyarlanabilir ve ticari olarak sürdürülebilir hâle getirmek. Üretken yapay zekâ geçen yılların ana başlığıydı. Lizbon'da bunun yerini, görev planlayan, dijital araçlarla etkileşen ve çok adımlı iş akışlarını yürüten otonom ajanlar aldı. Açılış gecesindeki "ajanlar çağı" tartışmasında Manus AI kurucu ortağı Tao Zhang konuştu. Cloudflare ve Lovable gibi şirketlerin yöneticileri de yapay zekânın geleceğini ele aldı. Oturumlarda ajanların Ar-Ge, müşteri operasyonları ve iş verimliliğini nasıl değiştirebileceği tartışıldı. Genel kanı, yapay zekânın bundan sonra soruları ne kadar etkileyici yanıtladığıyla değil, işi ne kadar iyi tamamladığıyla ölçüleceği yönündeydi. Linux Foundation, zirvede "State of Commercial Open Source 2026" raporunu yayımladı. 225 kurucu ve kurumsal liderle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 72'si yapay zekânın işlerine etkisini olumlu buluyor. Yüzde 57'si ise en büyük rekabet avantajının marka bilinirliği ve güven olduğunu söylüyor. Yazılım geliştirme kolaylaştıkça itibarın en az teknoloji kadar değerli hâle gelebileceği vurgulandı.

ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKÂNI

Kurucu ve CEO Paddy Cosgrave, açılış gecesinde etkinliği "şimdiye kadarki en küresel Web Summit" olarak tanımlamıştı. PitchBook, ilk kurumsal finansmanını arayan şirketler için özel piyasa verilerine ücretsiz erişim sağlayan "PitchBook for Startups"ı tanıttı. Yapay zekâ destekli yeni platformu "PitchBook Origin" ise yatırımcıların erken aşama fırsatları bulmasını hedefliyor. Platform lansmanda yaklaşık 25 milyon şirketi ve 250 milyon profesyoneli kapsıyordu. Otter.ai, 27 yeni dil desteği ekleyerek bugüne kadarki en büyük çok dilli genişlemesini duyurdu. EY'nin yeni raporuna göre Web Summit, son 10 yılda Portekiz ekonomisine yaklaşık 2.5 milyar euro katkı sağladı.

AVRUPA'DA "EGEMEN YAPAY ZEKÂ" VURGUSU

Veri sahipliği, altyapı ve teknolojik bağımsızlık da gündemin üst sıralarındaydı. AUSTRIACARD, yapay zekâ işletim sistemi GaiaB'yi ve Axelera AI ile yaptığı ortaklığı duyurdu. Amaç, kurumlara verileri ve bilgi işlem ortamları üzerinde daha fazla kontrol sağlayan Avrupa merkezli bir altyapı kurmak.

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YAPAY ZEKÂ HER SEKTÖRE HIZ VE ÜRETKENLİK KATIYOR

Yapay zekâ teknolojisi pek çok kurum açısından nasıl ve nereden başlanacağı konusunda soru işaretleri yaratsa da Türkiye'de kurumların yapay zeka teknolojisine geçişinde yol haritasında eşlik eden girişimlerin sayısı artıyor. Cerebrum Tech, yapay zeka uzmanı kadrosuyla ulusal ve küresel pazarlara ürün ve çözüm sunuyor. Avrupa Birliği regülasyonlarıyla uyumlu, etik ve güvenli uygulamalarıyla öne çıkıyor.

KODSUZ YAPAY ZEKÂ AJANI

Forbes Türkiye'nin Ağustos 2026 tarihli haberine göre şirketin birden fazla ürünü var, ancak ana gelir kaynağı, şirketlerin kod yazmadan kendi verileriyle yapay zekâ asistanı oluşturmasını sağlayan platform. Kurucu Erdem Erkul'un hedefi, ABD merkezli kurumsal yapay zekâ platformlarına yerli bir alternatif olmak. Şirketin en yeni teknoloji odağı, otonom çalışan yapay zekâ sistemleri. Cerebrum Tech, geliştirdiği Agentic AI çözümlerini perakendeden otomotive, finanstan kamuya kadar farklı sektörlerde uyguluyor. İş Geliştirme ve Ürün Başkan Yardımcısı Tolga Tunç ise bu çözümlerin, iş ortaklarının yapay zekâ çağına hızla uyum sağlaması ve markaların dijital ticaret ekosisteminde görünür kalması için geliştirildiğini vurguluyor.

NGN İLE YERLİ ALTYAPI

Kurumsal yapay zekâda "veri nerede işleniyor?" sorusuna yanıt veren bir adım da veri merkezi tarafından geldi. NGN ile Cerebrum Tech, yapay zekâ ve bulut altyapısı alanında iş birliği yaptı. NGN'nin veri merkezi altyapısı, Cerebrum Tech'in yapay zekâ çözümleriyle entegre edilecek. Cerebrum Tech, Eczacıbaşı Topluluğu ile yapay zekâ alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erkul, tıp alanındaki yapay zekâ uygulamalarında etik, güvenlik ve regülasyon konularına dikkat çekiyor.

TÜKETİCİ VE OYUN: SANAL KARAKTER CERE

Şirketin bireysel kullanıcıya dönük ürünü Cere, derin öğrenme tabanlı dil modeliyle çalışan bir yapay zekâ uygulaması. Yazılı ve sesli sohbet edebilen Cere; ruh haline göre müzik öneriyor, gündemdeki haberleri derliyor, yemekten modaya, sağlıktan spora birçok konuda bilgi veriyor. Erkul'a göre ilk üç ayda 200 bin kullanıcıya ulaşıldı ve kullanıcıların yüzde 65'ini gençler oluşturuyor. Ürün ailesindeki Cere Insight ise iş hayatına yönelik bir yapay zekâ sohbet platformu olarak iş süreçlerini hızlandırmayı ve çalışma saatlerini kısaltmayı hedefliyor.

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DIRECT İKİNCİ DENEMESİNE TÜRKİYE'DEN BAŞLIYOR

Meta, Direct uygulamasını yeniden mutfaktan çıkarırken Türkiye ve Tayland test aşamasında kullanılan iki ülke oluyor. Uygulamaya kayıt için e-posta adresi ya da telefon numarası yeterli, Instagram hesabı şart değil. Mevcut Instagram kullanıcıları aynı bilgilerle giriş yapabiliyor ve sohbetleri iki uygulama arasında eşitleniyor. Hesapsız kullanıcıları yalnızca rehberindeki kişiler sohbete ekleyebiliyor. Başka birini eklemek için tam kullanıcı adı ya da QR kod gerekiyor.

TÜRKİYE YENİ ADRES DEĞİL

Türkiye, Direct için yeni bir adres değil. Instagram uygulamanın ilk sürümünü 2017'de altı ülkede denemiş, uygulama yaklaşık 1,35 milyon kurulumla en çok Türkiye ve İtalya'dan indirilmişti. Buna rağmen Instagram 2019'da uygulamayı kapattı ve geliştirmeyi ana uygulamaya taşıdı. Bu kez fark, Direct'in Instagram hesabı gerektirmeyen, kendi başına yürüyebilen bir ürün olarak gelmesi. Meta'nın Türkiye'yi yeniden seçmesinde bu eski ilginin payı olabilir

Pazarın yapısı da buna uygun. Türkiye'de Instagram 62.3 milyon kullanıcıyla sosyal medyanın başında, WhatsApp ise neredeyse aynı düzeyde yaygın. Yani Meta'nın en güçlü olduğu pazarlardan birinde, kullanıcıların mesajlaşmayı zaten Meta ürünlerinde yaptığı bir ortamda yeni bir mesajlaşma deneyi yapılıyor. Hedef, Instagram'daki yazışmaların bir kısmını daha eğlenceli bir arayüzle ayrı bir uygulamaya çekmek olabilir. Çizim, ses efekti ve tema gibi araçların öne çıkarılması bu okumayı destekliyor.