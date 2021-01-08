ALİ GÜLTİKEN

Aslında büyük takımların öne doğru çıkıp rakibini baskı altına alarak oynama alışkanlığını biliyoruz. Ama her zaman doğru bir taktik olmuyor. Bazen bekleyip rakibi hataya zorlamak da bir oyun seçimi olabiliyor.

F.Bahçe erken bulduğu golün avantajını bu şekilde kullanıp hücum oyuncuları dahil topun arkasına geçip savunmada sabırlı beklemeyi başardı. Bu sabır ve oyun seçimi ikinci yarıda skor olarak da geriye döndü. Çünkü F.Bahçe etkili hücum silahları olan bir takım. Rakiplerinin boşalttığı alanları kullanabilecek bir klasa sahip. Valencia'nın kaçırdığı penaltıdaki yakaladığı pozisyon ve Pelkas'ın attığı goldeki hücum organizasyonu bu becerinin sonuca yansıyan fotoğrafı oldu.

Pelkas'ın golüne ayrı bir parantez açalım. Çok klas bir gol. Tam usta işi. Aslında bu tabiri Sinan'ın attığı golde de kullanmamız gerekir. O vuruşta da büyük bir beceri var. Bu iki güzel gol F.Bahçe'de skoru perçinledi hem de büyük bir güven getirdi. Çünkü Alanyaspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi.

Bu maça ait seçilen oyun taktiğinin doğru uygulanışı, F.Bahçe'de bazı şeylerin artık yerine oturduğunu gösteriyor. Tabii futbolda bu tartışma hep olur, 'İyi oyun mu, yoksa 3 puan mı?' diye. Ben her zaman önce 3 puan derim. Kazanan takım bunun güveniyle süreç içinde iyi oyunu da işin içine katar. F.Bahçe bu sezon çok oyuncuyla yeni bir kadro kurdu. Bunlarla hem galibiyet serisi yakalamak hem de güzel oyunu beraberinde getirmek zaman alır. Fenerbahçe, 3 puan alarak doğru yolda ilerliyor.