ALİ GÜLTİKEN

Dün gece santrforların bireysel performansı iki takım adına da genel performansların önüne geçti. Bu maçı onlar üzerinden okumak daha isabetli bir karar olacak. Maça bakıyoruz; iki takım adına pozisyon zenginliği çok fazla değil. Ama Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin, Hatayspor'da Boupendza kişisel becerileri ile maçı çevirmeye çalışan isimler oldular. İlk yarıda daha kafa kafaya bir oyun vardı. Beşiktaş'ın genel oyun düzenine çok fazla müsaade etmeyen, topa daha fazla sahip olan, ileriye çıkıp baskı yapan Hatayspor oyununu ikinci 45 dakikaya taşıyamadı.

İkinci devrenin başından itibaren Beşiktaş'ın oyuna daha fazla hükmettiği, rakip yarı alanda daha çok oynadığı bir mücadele oldu. Burada Beşiktaş özellikle kanat oyuncularını, Ghezzal ve Larin'i biraz daha fazla kullanmaya çalıştı, bazen de Rosier'i... Orta alanın içerisinden arzu ettiği oyun zenginliğini bulamadı Beşiktaş. Bu bölgede Atiba ve Necip, Hatay'ın orta alan oyuncuları Aabid ve Ribeiro'nun markajından çok fazla çıkamadılar. Oğuzhan değişikliği doğru bir hamleydi.

Hatayspor gibi kontratağı çok etkili yapan ve bire birde Boupendza ile Akintola gibi çabuk oyunculara sahip bir takıma karşı oynamak kolay değil. Öne doğru çıktığınızda bir yandan hücum zenginliğinizi yaratmaya çalışıyorsunuz, diğer yandan da o oyunculardan kontratakta pozisyon yememeyi düşünüyorsunuz. Oyunun her dakikasında dikkatli olmak lazım. Beşiktaş ikinci yarı bunu iyi başardı. Rakip yarı alanda oyunu tutarak dönen toplarda da çok fazla pozisyon vermedi.

Kazanma isteği var, tempo var, üst seviyede mücadele var fakat iki takım da ikinci yarıda sonucu değiştirecek gollere ulaşamadı. Hatayspor Boupendza, Beşiktaş ise Aboubakar ve Larin dışında oyunu etkileyecek bir diğer ismi işin içine sokamadı. Taraflar memnun olmasalar da bu sonuca razı oldular.