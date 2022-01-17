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ALİ GÜLTİKEN
17 Ocak 2022, Pazartesi ALİ GÜLTİKEN

Bu iş sadece Kerem’le olmaz

Galatasaray'da teknik adam değişse de süreç değişmiyor. Bu kadro kendi içerisinde takımın orta alan bölgesini bir noktaya getiremediği için büyük problemler yaşıyor. Bir takımın iyi hücum yapabilmesi için de savunma yapabilmesi için de iyi bir orta alana ihtiyacı var. Galatasaray'ın orta alanındaki Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurulu üçlüsü çok benzer oyuncular. Ve birbirlerini tamamlamıyorlar. Takımın hücum oyununda skora çok fazla katkıları yok. Oyunun orta alandan gelişmesine de çok fazla katkıları yok. Yani Kerem'in ekstra yaptığı işler olmasa Galatasaray hücum tarafında çok zorlanıyor.
Yani şu karanlık günlerde Galatasaray'da ışık veren tek yıldız Kerem görünüyor. Öyle veya böyle deplasmanda bulunan iki gol de vardı... Kaçan penaltı da... Az şey değil. İkisinde de öne geç-i yorsun. Ama sonrasında yenilen 3 gol var, birbirinin kopyası gibi. Galatasaray'ın rakip alanda veya ileri çıkarken yaşadığı top kayıplarında büyük bir sorun var. Futbolda en önemli şeylerden biri olan ikinci top dediğimiz dönen topları alamadığınızda sıkıntı başlar. Galatasaray orta alanda oyuncuların pozisyon hatalarından kaynaklanan bu boşluklarda işin savunma tarafında da büyük zafiyet verdi. Sezon başından beri de bunu çözemiyorlar. "Eldeki orta alan oyuncuları bunlar, bunlarla devam edeceğiz" diye bakıyorsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar işi çok zor. Bu orta alan kalitesi bir şeyleri değiştirmeye yetmez.
Tabi Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek lazım. Bu boşlukları çok doğru kullanan bir takım olarak Hatayspor bunları Lobzhanidze liderliğinde affetmedi. Hatay yoluna devam etti. Galatasaray da kendi kaosunun içerisinde mücadele etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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