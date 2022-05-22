ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın maçtaki performansı bütün sezondaki performansının özeti gibiydi. Sezonun birçok maçında olduğu gibi yine topa sahip olan ve oyuna hükmeden taraf oldu. Rakibini baskı altına aldı, alan daralttı, pozisyonlar buldu ama maç bitiminde yine puan kaybı yaşadı. Genel olarak takımın isteğinde, arzusunda, coşkusunda bir sıkıntı yok. Bu maçta da yoktu. Fakat bu oyun amacının getirmesi gereken gol gelmeyince, skor avantajı sağlanamayınca oyun tamamen ele geçirilemiyor. Rakip ayakta kalıyor ve verdiğiniz kontratak pozisyonları da takımı ve oyunu zora sokuyor. Beşiktaş bu tür sıkıntıları bütün sezon boyunca birçok maçta yaşadı. Konyaspor, bu sezonun güçlü takımlarından biri olarak Beşiktaş'ın bu yöndeki eksikliklerini kullanarak maçta ayakta kalmayı başarabildi. Bu sezonun en sürpriz takımı oldular. Ama başarılarının tesadüf olmadığını da bütün sezon ortaya koydukları performanslardan biliyoruz. Dün akşam da bir benzerini izledik. Beşiktaş sezon boyunca skor olarak istediklerini alamadı. Zor ve sıkıntılı bir sezon oldu. Fakat bu zorluklar bazen fırsatları da ortaya çıkarır. Beşiktaş, sezonu kupasız bitirmiş olsa bile Serdar, Emirhan, Emre, Rıdvan ve Ersin gibi birçok genç oyuncuyla yeni bir pencere açtı. Bu pencereden de umut ışığı görünüyor. Bunun yansımasını da Beşiktaş taraftarının bu oyunculara olan inanç ve coşkusunda gördük. Bu da az bir şey sayılmaz. İnanan taraftar futbolda çok şey demektir. Sizi iter, ayağa kaldırır, destekler… Dün akşam bütün tribünler ortaya koydukları büyük destekle güvenlerini ortaya koydular.