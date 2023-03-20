ALİ GÜLTİKEN

Ersun hocayla beraber Alanyaspor oyun yapısını değiştirdi. Topu rakibe bırakarak savunma güvenliğini ön planda tutmak birinci öncelik haline geldi. Savunma esnasında rakipten kapılan toplarla çabuk atak düşüncesi de ön plana çıktı. Kendi yarı alanından başlayıp kısa paslarla rakip yarı alana geçme düşüncesi bir kenara bırakıldı. Fenerbahçe karşısında çok erken yakalanan gol, bu oyun düşüncesini Alanya adına çok daha kullanışlı hale getirdi. Sarı-lacivertliler kendi yarı alanında kalan, çıkmayan, alan bırakmayan rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. İkinci yarıda King, Emre ve Zajc değişikliği oyunu Fenerbahçe adına daha hareketli hale getirdi. Özellikle Emre'nin bireysel olarak oyun içerisindeki etkinliği iyi kapanan Alanyaspor defansının dengesini bozarken Fenerbahçe adına da önemli hücum etkinliklerini beraberinde getirdi. Emre ikinci yarıda oyuna girdiği bölümde büyük katkı yapsa da Fenerbahçe'nin başrol oyuncusu yine Valencia idi. Maçın tamamında isteyen, zorlayan ve pozisyonlara giren oyuncu oldu. Attığı iki penaltı golünün yanında yarattığı pozisyonlarla Fenerbahçe için hayati önemdeki bu maçta muazzam bir dönüş gerçekleştirdi. Fenerbahçe, takım olarak oyuna hakim, ne yaptığını bilen bir takım. Bu maçta da çok erken geriye düşmesine rağmen oyun içerisinde sakin kalmayı başardılar. Ön plana çıkan Emre ve Valencia'nın yanında İsmail, Ferdi ve Osayi ile Alanya'dan 3 puanla dönme adına büyük bir irade ortaya koydular.