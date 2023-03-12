ALİ GÜLTİKEN

Uzun süre resmi maç oynamamak sıkıntı yaratır. Hazırlık maçlarıyla ritim yakalamak kolay olmaz. Çünkü yüzde yüz motivasyonun eksik olduğu yerde performans etkilenir. Galatasaray dün Kasımpaşa karşısında bu durumun sonuçlarını yaşadı. Kendi seyircisiyle beraber daha etkili bir oyun, coşku ve pozisyon beklentisi karşılıksız kaldı. Bunda elbette Kasımpaşa'nın merkezini kapatıp Galatasaray'ı kanatlara yönlendirme düşüncesinin de etkisi var

Tabii Mertens'in olmaması da Galatasaray'ın orta alan forvet arasındaki geçişini etkiledi. Mertens dar alanı çok iyi oynayabilen, kıvrak, çalım yeteneği olan ve gole yakın bir oyuncu. İcardi'nin yanında oyunun belli bölümlerinde kendisini ikinci santrfor gibi de konumlandırabiliyor. Dün takımda yerini alamaması Galatasaray'ın oyununu genel anlamda bozdu. Çok daha etkili olması beklenen bir Galatasaray'ın daha gerilerde kaldığını gördük. Her şeye rağmen kadro zenginliği, Galatasaray'da sıkışan oyunları çözmekte çok etkili oluyor

Zaniolo ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra sıkışan oyunun dengesini değiştirdi. Attığı gol çok önemliydi. Getirdiği üç puanın yanında kendisiyle ilgili oluşan beklentilere de çok çabuk pozitif bir şekilde cevap verdi. Bu gol galibiyetin yanında 14 maçlık bir rekor serisini getirmesi açısından da önemliydi. Oyun, sahada genel beklentilere çok cevap veremese de skor, alınan galibiyet, liderliğin devamı ve 14 maçlık galibiyet serisi bunların hepsini geride bırakmak için yeterli.