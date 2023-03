ALİ GÜLTİKEN

Sezonun ortasında hedefler azalınca yeniden motivasyon yaratmak çok önemli hale geliyor. Özellikle iç saha maçları, kendi taraftarının önünde ayrı bir sınav. Büyük takımlar, hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, iç sahada iyi oynayıp, kazanmak zorunda. Tersi, can sıkıcı durumları ortaya çıkartabiliyor.

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında yeni transferleriyle boy gösterdi. Genel performanslara baktığımız zaman 'geçer not' aldılar diyebiliriz. Onların yeni oyuncular olarak takıma kattıkları coşku önemliydi. Hadziahmetovic, Onur, Colley Beşiktaş formasının heyecanını yaşarken, diğer yandan da takımın ihtiyacı olan taze kanı getirdiler. Maxim az süre almasına rağmen klasını ortaya koydu. Aboubakar da attığı golle 'Evime döndüm' mesajını verdi. Oyun olarak bütünde istekli ve arzulu bir Beşiktaş vardı. Taraftarın maç boyunca muazzam desteği de bunda etkili oldu. Özellikle oyunun başlangıç bölümünde Beşiktaş maçı çok erken bitirebilirdi. Cenk'in ve Aboubakar'ın pozisyonları önemliydi. Şenol hoca, eldeki kadro ile kafasındaki oyun düzenini geliştirmeye çalışıyor. Bunu da elde var olan oyuncularla gerçekleştirmek için çabalıyor. Redmond ve Fernandes ofansif oynayabilen oyuncular olarak gole biraz daha katkı verebilse, Beşiktaş işleri daha kolay çözebilecek. Salih'in ayağından kazanılan ilk gol anlatmak istediğimizi daha iyi ifade ediyor. Orta saha ve kanat oyuncuları daha çok gol pozisyonlarının içinde olmalı. Beşiktaş her şeye rağmen şu anda bulunduğu durumun farkında ve bunu daha iyiye çevirebilme adına Ankaragücü karşısında tüm oyuncularıyla iyi bir irade ortaya koydu. Sonrası için iyi bir adım attı.