ALİ GÜLTİKEN

Başakşehir, Beşiktaş karşısında çok erken 10 kişi kalmasına rağmen maçın tamamına yakın bölümünde yine pas trafiğini ellinde tutmaya çalıştı. Büyük bölümde de başarılı oldu. Beşiktaş, rakibinin bu özelliğini iyi bildiği için genel olarak oyunda buna müsaade etti. Bu düşüncedeki ölçü bazen fazlaya kaçmış olsa da rakibine kalesinde çok fazla pozisyon vermedi. Özellikle kendi merkez bölgesinde iyi kapanıp belli alana kadar Başakşehir'in oynamasına müsaade edip savunma güvenliğini ön planda tuttu. Bu, siyahbeyazlılar adına oyunda beklenilen görüntüyü vermese de skor olarak yardımcı oldu. Januzaj atılana kadar dengeli bir oyun gördük. Dengeyi bozan; Aboubakar'ın bireysel kalitesi oldu. "Ben buyum" dercesine klasik Aboubakar imzalı mükemmel bir gol izledik. Zor maçların veya zor dönemlerin ilacı, bireysel yetenekleri güçlü oyuncuların inisiyatif almalarıdır. Geçen maçta attığı golle taraftarına merhaba diyen Aboubakar'ın bu maçta kendini bu golle daha net ifade ettiğini gördük. Rakip 10 kişi kalsa da Beşiktaş kendi oyun felsefesini ve düzenini bozmadan sabırlı kalmayı tercih etti. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı eksik kalarak oynamak kolay değil. Ama Başakşehir kendini zorlayarak oyun içerisinde kalmaya çalışsa da Masuaku attığı harika golle bu maçın yönünü belli etti ve futbolun en önemli değerinin gol ve skor olduğunu da ilan etti.