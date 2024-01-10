ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ta ev sahibi geldi, şartlar değişti. Futbolcular açısından bundan sonra tek bir gerçek var. Bu sürecin devamında artık giden, teknik adam olmayacak. Yük futbolcuların omuzunda. Yapabilen, Beşiktaş'ın sorumluluğunu taşıyabilen oyuncular yoluna devam edecek. Bu süreç bitti, seçim tercihi futbolcularda. Teknik adamın bir lider olarak gelmiş olması takımda büyük bir reaksiyon yarattı. Ç.Rizespor karşısında bunu çok net gördük. Oyun disiplinine sadık hem mücadeleyi hem de kazanma coşkusunu yansıtan bir ekip vardı. Bunu hep birlikte ortaya koyunca da Beşiktaş hiç zorlanmadan mutlu bir şekilde sahadan ayrıldı. Zorlu ve sıkıntılı süreçler bazen önemli fırsatları da ortaya çıkartır. Özellikle dönüp altyapımda genç oyuncularda neyim var diye bakarsınız. Beşiktaş, dönüp baktığında önemli bir hazineye sahip olduğunu gördü. Demir Ege ve Semih gibi iki önemli pırıl pırıl parlayan yıldızı kazanma şansını yakaladı. Dün bunun coşkusunu da sonuna kadar yaşadı. Demir Ege'nin önemli bir maestro ve kaliteli ayaklarının güzel bir resitalini izledik. Son 3 maçtır skora imza atan Semih'in takıma getirdiği büyük bir dinamizm var. Skora yaptığı büyük katkı, Beşiktaş'ı tekrardan heyecanlandırdı ve ümitlendirdi. Şu anda kaybedilen sezonun en büyük kazancı, bu iki genç yetenek olarak görülüyor. Bu oyuncuların performansına ilaveten Rashica'nın gerçek kimliğine bürünmesi, Mert'in kalede her zaman yarattığı güven duygusu, Hadziahmetovic'in 8 numara pozisyonundaki oyun kurucu performansı Beşiktaş'ı dün rahat kazanır hale getirdi.