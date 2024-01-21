ALİ GÜLTİKEN

Erencan, Thiam, Halil ve Umut Nayir… Beşiktaş'a karşı bu şekilde 4 forvetle birden başlamak büyük cesaret işi. Kağıt üstünde de riskli görünüyordu ama oyun bitiminde Pendikspor'un bu kararının Beşiktaş'ı darmadağın ettiğini gördük. Bu 4'lüden 3'ü Umut Nayir, Halil ve Thiam, Beşiktaş kalesinde gol buldular. Pendikspor teknik direktörünün bu tercihi büyük bir cesaret işi. Ama maç bittiğinde tabelaya baktığımızda bu riskin karşılığını hem 4 gol hem 3 puanla aldı. Beşiktaş kadro olarak artık suyunun suyundan lezzetli bir yemek yapmaya çalışıyor. Ama eldeki kadro ne kalite olarak ne de tempo olarak buna yetmiyor. Beşiktaş'ın bu sezon mutlulukları ufak kıvılcımlara bağlı olarak devam edecek gibi görünüyor. Bir maçta Semih kıpırdayacak, bir maçta Rashica bir şeyler yapacak, diğerleri de acaba onlara katılır mı noktasında beklentiler her maç revize edilecek. Ama görüyoruz ki bunların hiçbiri Beşiktaş'ın gerçek hedeflerine yetmeyecek. Sezon sonuna kadar uzun bir yol var. Bu kadronun Beşiktaş'ı taşıyabileceği hedef aşağı yukarı belli. Savunma bloğunuzu orta alanınızı tamamen günün en sağlıklı oyuncularıyla oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. Mecburiyetler size bunu getiriyorsa oyun da bu hale geliyor. Sağlıklı kimi bulabiliyorsanız, ona forma verme noktasına geldiyseniz bu sonuçlar da artık sürpriz olmaktan çıkıyor. Kabullenmekten başka bir alternatifiniz ise olmuyor.