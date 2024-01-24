ALİ GÜLTİKEN

Pendik maçındaki ağır yenilginin sonrasında 'acaba reaksiyon olur mu' beklentisi maalesef pozitif yönde gerçekleşmedi. Oyun değişikliğinden daha ziyade Svensson ve Necip ile yalnızca savunmada iki oyuncu değişikliği Beşiktaş'ın davam eden sorunlarına çare olmadı. Özellikle her maçta değişen yeni savunma dörtlüsü, oyun istikrarını da zorluyor. Savunmayı öne çıkaramadığınız zaman alanı daraltamıyorsunuz, dolayısı ile orta alanda geniş boşluklar oluşuyor, bu alanları da rakipler rahat kullanıyor. Ve bir türlü rakibinizi baskı altına alamıyorsunuz. Adana Demirspor karşısında da aynı tekrarları yaşadık. Beşiktaş, yalnızca kanat organizasyonu yaptı, Rashica üzerinden diğer maçlara göre. Buradan tehlike bulmaya çalıştı. Bunlar da cılız atakların ötesine geçemedi. Adana Demirspor 10 kişi kaldıktan sonra, Ghezzal ve Rebic hamlesi daha önce yapılabilirdi. Beşiktaş; Tayfur ve Fernandes'ten maalesef istediği dinamizmi ve tempoyu alamıyor. Çok fazla alternatifi de yok. Mecburen bu oyuncular üzerinden aynı tekrarları yaşamak zorunda kalıyor. Beşiktaş'ın bu kadrosu artık ne olduğunu daha net ortaya çıkarmaya başladı. Yapabileceklerinin sınırlarını Santos da daha net görmeye başlamıştır. Sezon sonunu görme adına düşünülen 1-2 takviye belki bir kıpırdanış yaratabilir. Bir diğer alternatif de sezon sonuna kadar bu kadro ile gidip tüm oyuncuların sınırları konusunda en azından daha sağlıklı karar oluşturulabilir. Önümüzdeki seneye de bu vasatlık doğru kararlar açısından ışık tutabilir.