ALİ GÜLTİKEN

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamayacağına göre, işler kötü gidiyorsa bir şeyleri değiştirmek gerekir. Futbolda bu tür durumlarda ya sistem ya oyuncu ya da oyun şeklini farklı bir hale getirmek gerekir. Beşiktaş, Santos'la dün akşam bunu yaptı. Oyuncuların yerlerini değiştirdi. Semih'i santrfor oynatıp Cenk'i kanat pozisyonuna aldı. Rashica'yı da Semih'in arkasına alarak Rashica'nın pozisyonunu Ghezzal'a teslim etti. Bu dörtlü maç öncesi kağıt üstünden baktığınızda bile normal şartlarda heyecan yaratır. Oyunun içerisinde Beşiktaş bu dörtlüden beklediği ölçüde bir renklilik ortaya çıkaramasa da skor olarak muazzam bir işe imza attı. Birçok sıkıntının yaşandığı bir sezonun en önemli fırsatı haline gelen Trabzonspor maçını ıska geçmedi. Daha doğrusu Semih, Beşiktaş adına ortaya çıkan bu şansı ete kemiğe büründüren oyuncu oldu. Uzun süredir Beşiktaş'ta topu her ayağına aldığında taraftarı bu kadar heyecanlandıran bir oyuncu yoktu. Kendi becerisiyle attığı muazzam 2 gol, onu Beşiktaş'ın şu anda en önemli oyuncusu haline getirdi. Zor zamanlar beraberinde önemli fırsatları da ortaya çıkartabilir. Genç oyuncular da bu durumların yaşandığı süreçlerde kulüpler için büyük bir kazanç haline gelebilir ve geldi de. Beşiktaş, Semih'le kendine muazzam bir kapı açarken kazandığı üç puanla da tekrar lige döndü. Bu galibiyet üçüncü olan rakibi Trabzonspor'a karşı alınan bir zafer olarak Beşiktaş'ı çok daha fazla motive edecektir.