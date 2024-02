ALİ GÜLTİKEN

Futbol Takımı'ndan Sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, kayıplardan sonra hakemlerden dert yanıyor. Beşiktaş bu isyanında haklı mı?

Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son maçta (Sivasspor) verilen karara VAR'ın müdahil olmaması gerekirken iptal etmesi aklın alabileceği bir şey değil. Maalesef gücünüzü kaybettiğiniz anda bu tür kararları hakemler çok kolay alır hale geliyorlar. Zaten sıkıntılı olan süreçler, takımlar açısından daha zor hale geliyor. Karar vericilerin adaletli olması şart.











UZUN SÖZLEŞMELER ELİ KOLU BAĞLIYOR!



Hasan Arat yönetiminin geride kalan iki aylık performansını nasıl yorumlarsınız? Başarılı işlere imza atamadılar. Sıkıntı var mı yok mu?

ŞU an onlar açısından birçok şeyi anlama dönemi olduğunu görmek lazım. Takım içinde var olan problemler, geçmiş yönetimin icraatleri ve yönetimin elini kısıtlayan uzun süreli mukaveleler. Kadroyu boşaltmak istemenize rağmen eldeki oyuncu sayıları gibi birçok şey yönetim açısından işi zorlaştırıyor. Fikri olarak bu değişimleri hemen yapmak isteseler de mevcut şartlar bunu zamana yayma mecburiyetini ortaya koyuyor. Bunu göz ardı etmemek lazım.









ABOUBAKAR KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ



Beşiktaş artık gol de atamıyor. Aboubakar kadro dışı bırakılmasa böyle olur muydu?

Aboubakar olsaydı noktasında, kadro dışı bırakılmasaydı bile zaten Afrika Kupası'nda olacaktı. Oyuncunun yaşadığı bir de sakatlık var. Bu halde de oynamayacağına göre bu varsayımı kenara koymak lazım. Ama şu bir gerçek ki Aboubakar yıldız bir oyuncu ve takımda kalması lazım. Bu tür oyuncularla ilgili kararlar alınırken daha dikkatli olmak gerekir. Ani kararlar vermemek gerekir. Fakat oyuncunun takım içi davranışlarıyla ilgili geçmişten var olan süreçler var. Sadece bu dönem değil, Sergen Yalçın döneminde de onun yaptığı bir takım açıklamaları göz ardı etmemek gerekir. Oyuncudan kaynaklanan yanlışları da doğru değerlendirmek önemli.









SALİH VE CENK BEŞİKTAŞ GERÇEĞİNİN GERİSİNDE



Cenk Tosun ile Salih Uçan kalmalı mı? Yoksa sözleşmeleri yenilenmemeli mi? Çünkü şu ana kadar bir adım atılmadı, büyük bir belirsizlik var.

Sözleşmeler konusunda netleşmeler önemli ama oyuncuların performansına da bakıldığında Beşiktaş'a ne kadar katkı yaptıkları da soru işareti. Bence rakamlardan ziyade Beşiktaş açısından işin bu tarafı daha önemli. Bu iki oyuncunun saha yeterlilikleri Beşiktaş gerçeğinin çok ama çok gerisinde kaldı.









GİDECEKLER DEĞİL KALACAKLAR ÖNEMLİ



Beşiktaş'ta acil olarak hangi bölgeye ya da bölgelere transfer lazım? Yerli mi almalı yabancı mı?

Şu anda görülen orta alan ve santrfor sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Kaybedilen her maç ve puan doğal olarak camiada büyük takım reaksiyonlarını ortaya çıkartabiliyor. Takımın özellikle iç saha kayıpları yönetimi de zorluyor.

Hangi futbolcular gönderilmeli?

Bu takımdan kimler gitmeli değil kimler kalmalı sorusu daha zor bir soru olurdu. Şu anki yönetimin en büyük sorunu bu dönemde yaşananlardan ziyade Beşiktaş'ın inşa edilecek kadrosunda kimlerle yola devam edileceği. Sağlıklı karar vermek çok zor. Çünkü hiçbirisi gerçek performansında değil.









TRABZON MAÇI FİNAL GİBİ!



Beşiktaş, içinde bulunduğu bu krizden nasıl kurtulur?

Bu kriz kısa sürede çözülecek bir şey değil. Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var. Kadro değişimine ihtiyaç var ama bunun sağlıklı bir şekilde yapılması gerek. Devre arası 1-2 oyuncunun gelmesiyle, Afrika Kupası'ndan dönecek oyuncularla birlikte takım bir reaksiyon oluşturacaktır. Bu ne için önemli diye baktığımızda Beşiktaş'ın hâlâ ligi 3. sırada bitirebilme ihtimali net bir şekilde ortada duruyor. Bu kadar kayba rağmen, Türkiye Kupası ile birlikte bu önemli bir hedef. Beşiktaş camiasının beklediği o büyük reaksiyon ancak sezon sonu kurulacak kadro ile yapılır.

Beşiktaş ve Trabzonspor ikisinin de gidişatı çok kötü. Pazar günü iki takımı karşı karşıya getirecek mücadeleden nasıl bir sonuç çıkar?

Bu maç Beşiktaş açısından sezonun en önemli karşılaşması. İki takım adına da işler çok kötü gidiyor. Ama her şeye rağmen ikisi de üçüncülüğe en yakın takımlar. Bu hedef ortada durduğu sürece bu mücadele Beşiktaş adına sezonun dönüm noktası olabilecek bir maç. Oyuncuların da kağıt üzerinde böyle önemli olan mücadelenin farkında olması şart.