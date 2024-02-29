ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın artık isim isim yerine oturan kadrosu, taraftarına hayal kurdurtmaya başladı. Milli takımdan dönenlerle birlikte yeni transferlerin de adaptasyonuyla Beşiktaş, sahada artık ne yaptığını bilen bir takım haline geldi. Kupa maçları her zaman sürprizleri de beraberinde getirir. Konsantrasyon sorunu yaşadığınızda her zaman faturası ağır olur. Rakip kim olursa olsun ciddiye almak gerekir. Beşiktaş olduğu yerin ve bulunduğu durumun farkında olarak bu maçı oynadı. Hem rakibini çok ciddiye aldı hem de maçın ilk dakikasından itibaren büyük takım felsefesi ile maçın bütün insiyatifini eline aldı. İhtiyacı olan skoru ve turu cebine koydu. Geçilen tur kadar oyuncuların bireysel performanslarının da istenilen düzeye gelmeye başladığını gördük. Masuaku, Necip, Svensson ve Colley'den oluşan savunma bloğu özellikle maçın ilk yarısında Konyaspor'a nefes aldırmadı. Orta alanda Fernandes, Salih ve Al-Musrati ile beraber oyun dengesi de yerine oturdu. Beşiktaş hem ataklarda hem de savunmada bu oyunculardan büyük destek aldı. Salih attığı gol ile turun kapısını aralayan oyuncu oldu. Oyuna sonradan girse de Cenk'in gol ile buluşması, bu maçın bir diğer güzel yanı oldu. Kadronun birlikte oynama süresi geliştikçe Beşiktaş oyun gücünün de daha çok üstüne koyarak geliştirecektir. Santos'un da Beşiktaş'ın bulunduğu durumda nasıl oynaması gerektiği konusunda adımlar attığını görmek sevindiriciydi.