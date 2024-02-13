ALİ GÜLTİKEN

Üç santrforla oynamak maç başlangıcında kağıt üstünde bazı şeyleri hayâl ettiriyor ama oyun içinde bu hayâlleri gerçeğe dönüştürmek mümkün olmadı. Antalyaspor'a karşı oynanan kupa maçında rakibin yaslanmasının oluşturduğu avantaj, bu üç oyuncunun performansını öne çıkartabildi. Ama Kayseri'de kaleden bu kadar uzakta oynamak, bu oyuncuları da oyun mantığını da etkisiz hale getirdi. Bu şekilde oynamak istiyorsanız, takım olarak çok daha fazla topa sahip olmanın yanında öne doğru çıkarak oynama mecburiyeti var. Orta alan oyuncuları ve kanat beklerinin iyi oyun kurabilen futbolcular olması da gerekiyor. Beşiktaş bu yetilerden uzak bir şekilde üç tane golcüyle sahada yer alsa da sonuç beklentilerin gerisinde kaldı. Üç forvet ve Muçi ile oynama düşüncesi kadar bu oyuncuların sahada doğru pozisyonlarda oynamaları da önemli. Muleka'yı 10 numara pozisyonunda, Muçi'yi sağda oynatmak çok gerçekçi değildi. Bir diğer konu da Semih'in sürekli olarak kaleden uzak şekilde sahada konumlandırılması. Golcü oyuncuyu bulmak her zaman önemlidir. Bulduğun futbolcuyu da kaleye en yakın bölgede oynatmak daha da öneml-i dir. Santos bu tür bir oyuncuyu ısrarla neden bu kadar uzakta konumlandırıyor bunu da anlamak mümkün değil. Muçi ilk maçı olmasına rağmen topla buluştuğu zaman dikine oynayan, adam eksiltebilen, şut atabilen bir oyuncu olarak Beşiktaş camiasında olumlu bir beklenti oluşturdu. Adaptasyonu çabuk olacak gibi görünüyor. Worrall ve Al-Musrati'nin de katkılarıyla Beşiktaş biraz daha takım kalitesini artıracak gibi görünüyor. Transfer süreci bitti, bundan sonra sorumluluk Santos'ta.