ALİ GÜLTİKEN

Son oynanan Fenerbahçe maçında kaybetmiş olmasına rağmen oldukça iyi bir Antalyaspor izledik. Fenerbahçe'nin rakibine karşı uyguladığı tüm baskıya maç boyunca karşılık verebildi. Hem takım olarak iyiler hem de oyuncu kaliteleri yüksek. Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda oynanan en zorlu mücadelesiydi. Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından hayal kırıklığı olsa da ikinci yarı Muleka'nın oyuna dahil olması, Beşiktaş'ın 3 santrforlu oyuna dönmesi Antalyaspor'u baskı altına aldı. Beşiktaş'ın bu 3 oyuncuyu ceza sahası içerisinde tutma isteği ve gelen ortalar Antalyaspor'u savunma pozisyonuna zorladı. Bu Sergen Yalçın tarafından yapılmış özel bir hamle değildi. Oyuncuların skoru koruma psikolojisiyle böyle bir oyuna geçmiş olmaları maçı Beşiktaş'ın istediği hale getirdi. Muleka'nın attığı 2 gol hem yapılış itibariyle hem de kalite olarak çok güzeldi. Vuruş becerisindeki seviye dolasıyla Muleka'yı ayrıca kutlamak gerekiyor. Bu maçtaki başarısının yanında kenarda beklerken de takımına ve oyuna saygısını kaybetmeden forma bekleyen bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu seviyede en çok ihtiyacı olan şey kazanma duygusuydu. Bunu da Muleka sahaya yansıttı. Ligdeki üçüncülük hedefiyle beraber kupada da hala devam ediyor olabilmek, Antalyaspor gibi zor bir rakibi geriden gelip geçebilmek Beşiktaş adına çok güzel adımlar.