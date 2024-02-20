ALİ GÜLTİKEN

Büyük takımların ilacı galibiyettir. Oyun, sistem, taktik elbette futbolda çok önemlidir. Ama kazanamadığınız taktirde bunların hepsi çöp olur. Kimse, çok iyi oynayıp da galip gelemeyen bir takımdan memnun olmaz. Beşiktaş yeni bir teknik adamla, kadrosuna kattığı yeni oyuncularla tekrar yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ligin kaçıncı haftasının olduğunun çok önemi yok. Büyük takımların her zaman yeniden başlamak için bir nedeni vardır. Beşiktaş da kadrosuna kattığı ve milli takımlardan dönen oyuncularıyla kazanma ruhunu sürekli hale getirmek istiyor. Önünde bulunan üçüncülük hedefini yakalama arzusunda. Bir yandan bu hedefine koşarken bir yandan da devre arasında kadroya kattığı Muçi ve Al-Musrati gibi oyuncuları da takımın asli ve maç kazandıran elemanları haline getirmeye çalışıyor. Milli takımlardan dönen Masuaku, Colley ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Aboubakar gibi eski oyuncularının da yeniden takıma katkı yapmaları bekleniyor. Bu kadrodan elle tutulur, gözle görülür somut neticeler alabileceğinin ipuçlarını Konya karşısında gördük. Semih'in kendine olan güveni, golcülüğü bütün camia tarafından kabullenilmiş durumda. Her maç Beşiktaş kazanmak bir yana Semih'ten gelecek gollerin heyecanını yaşıyor. Semih bu beklentiye Konyaspor karşısında yine cevap verdi. Hem kendi gelişiyor hem de çevres-i ni geliştiriyor. Rashica ve Cenk Tosun'un da oyuna katılımıyla Beşiktaş maçı istediği gibi çözdü. Siyah-beyazlılar, sadece Semih'in arzusu ve isteğiyle değil, diğer oyuncuların da katkılarıyla 'bu takım olacak' duygusunu taraftarına gösterdi.