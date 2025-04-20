ALİ GÜLTİKEN

Uzun dönemdir kazanmakta sıkıntı yaşasa da Göztepe ligimizin en mücadeleci takımlarından bir tanesi. Yakın mücadeleyi seviyorlar, fizikli bir ekip, hava toplarında da etkililer. Beşiktaş'ın Solskjaer tarafından yapılan kadro seçimine baktığımızda Göztepe'nin bu özelikleri göz önünde bulundurularak bir 11 belirlenmiş. Özellikle orta alan Amir, Fernandes ve Chamberlain ile beraber oyunu tutmak, dönen topları almak ve tempoyu rakibine bırakmamak açısından alınmış bir karardı. Bu, maçın ilk yarısında karşılık buldu. Beşiktaş hem yakın temas oyununda hem de oyuna hükmetme tarafında büyük üstünlük sağladı. Chamberlain, Rashica ve Rafa üçlemesinin attığı gol muazzam bir işti.

İkinci yarı işler değişti. Daha doğrusu Göztepe oyun şeklini değiştirdi. Çok daha fazla yüksek topla ön alanda kalmaya çalıştı ve bunda da çok başarılı oldu. Beşiktaş maalesef bu oyuna karşılık vermekte zorlandı. İlk yarıda Paulista önderliğinde savunma bloğunu öne çıkararak yarattığı topa sahip olma üstünlüğünü ikinci yarıya taşıyamadı. Çok fazla geriye yaslandı. Bu oyun tercihi Göztepe'ye çok yardım etti.

Beşiktaş'ın rakipleri değişiyor, oyuncu tercihleri de değişiyor. Bir türlü istikrarlı oyun ve kazanma gücü ortaya çıkmayınca Solskjaer de farklı şeyler denemeye çalışıyor ama adres değişmiyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Fernandes bireysel olarak ortaya çıktıklarında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama her maç onların ayağına bakmak Beşiktaş'ı ancak bu noktalara getirebiliyor.