ALİ GÜLTİKEN

Yarı finale yakışır bir maç oldu. İki takım da maçı kendi lehine çevirme adına hem tedbirli hem de etkili olmaya çalıştı. Oyun dengeli gitse de ilk yarıda Trabzonspor turu daha önce cebine koyabilirdi. Banza ve Nwakaeme ile önemli fırsatlar yakaladı. İkinci yarıda Banza'nın kaçırdığı bir de penaltı var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Trabzonspor'un dengeyi kendi adına değiştirebilecek birçok fırsatı oldu. Göztepe mücadele kapasitesi yüksek bir takım. Romulo üzerinden de önemli hücum pozisyonları geliştirebiliyorlar. Konuk takım bunu tüm maç boyunca denemeye çalıştı. Özellikle maçın ilk 20 dakikalık bölümü Göztepe adına önemli bir başlangıçtı. Fakat maçın geneline yetmedi. Trabzonspor, Nwakaeme sahada olduğu zaman kalite olarak daha farklı görünüyor. Bu karşılaşmayı ön tarafta Banza, Sikan, Nwakaeme ve Zubkov ile başlama düşüncesi önemliydi. Zubkov değerli bir oyuncu, çok etkili bir forvet. Hem kontratakta var hem denge oyununda. Trabzonspor özellikle bu dört oyuncunun hücumdaki zenginliklerini sabırlı ve etkili kullandı. Ozan ve Lundstram ile orta alanı doğru yönettiler. Bunların yanında Savic ve Batagov'un birlikte oynamış olması merkez savunmayı güvenli hale getirdi. Kaliteli oyuncu sayısının sahaya daha fazla çıktığı bir maçta Trabzonspor, güç farkını skora yansıttı. Kötü giden bir sezonda final oynamak Trabzonspor açısından birçok problemi geride bırakacaktır.