ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın 3.'lük hedefi için bundan sonraki her maç çok önemli. Ligin boyu kısaldı, rakiplerin durumuna bakmadan kendi kaderini çizmesi gerekiyor. Maçın ilk 15 dakikasında bunun çok farkında olmayan bir görüntü verdi. Sonrasında kalesinde Hatay'ın golünü gördü. Ancak ondan sonra durumun farkına varan Beşiktaş bilinci ortaya çıktı. İmmobile tekrar Rafa ile beraber sonucu değiştirdi. Pozisyonlar izledik. Oyun ilk yarıda da Beşiktaş lehine kopabilirdi. İmmobile'nin bu bölümde de girdiği net pozisyonlar var. Fakat Beşiktaş, ayarlarına dönmek için ikinci yarının başını bekledi. İyi bir başlangıç, maçı çok erken Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi. Hatayspor kendi gücünün tamamını ortaya koyarak mücadele etmeye çalışan bir takım. Saygıyı hak ediyor ama gücünün sınırları da bu kadar. Rafa Silva'nın oyun liderliğinde Beşiktaş sezonun bu haftasına kadar geldi. Maçın yine açık ara en iyi oyuncusuydu. İmmobile'nin de üzerinden ölü toprağını atmış olması Beşiktaş'ı skor olarak rahatlattı. Beklenen, olması gereken, kazanılması gereken bir müsabakaydı. Bu maçı farklı kazanmak en azından oyuncuları bir miktar rahatlatmıştır. Bir sonraki derbi maçı için güzel bir moral desteği olacaktır.