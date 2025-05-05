ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş için harika bir akşamdı. Savunmada ciddi eksiklikler kadro teşkilinde sıkıntılar olsa da bu tür maçları doğru oynamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Derbi maçları çok stratejik maçlar. Oyunun her anını çok doğru oynamak lazım. Kendi potansiyelini de doğru kullanmak, bu tür maçların en önemli noktalarının başında geliyor. Beşiktaş tüm bu bahsettiğimiz konuların hepsini harfiyen uyguladı. İşin merkezine savunma güvenliğini koydu, özellikle orta alanda çok doğru bir oyun stratejisi kurguladı. Maça başlangıçta zafiyetli görülen savunmasında bu oluşturduğu düzen dolayısıyla neredeyse hiç pozisyon vermedi. Hatta stoperde oynayan Masuaku ilk yarının neredeyse en iyisi oldu. Gol dışında kaçırdığı bir de penaltı var. Bu da gecenin en önemli anlarından bir tanesi. İkinci yarıda savunma bloğunu doğal olarak biraz daha geriye çekerek çok daha iyi kapandı. Bu strateji ikinci yarının tamamında Beşiktaş adına doğru bir seçimdi ve çok başarılı oldu. Bu başarı içinde Mert'in kaledeki duruşu ve kurtarışları maça damga vurdu. Hem takımının liderliğini yaptı hem de skorun koruyucusu oldu. Rafa'nın, Gedson'un liderliğinde Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi. Şampiyon olamasa da İstanbul takımlarının kendi arasındaki tüm maçların en çok puan alan takımı olarak bu bölümü lider bitirdi.