ALİ GÜLTİKEN

Adana Demirspor, ligle vedalaşmış durumda. Artık prestij maçları oynuyorlar. Beşiktaş karşısında da güçleri yettiğince onurlu bir mücadele ortaya koydular. Sınırlarına kadar zorladılar ama iradeleri Beşiktaş karşısında yeterli olmadı. Bu tür rakiplere karşı oynarken onların ne yaptığından ziyade sizin ne yaptığınız daha önemlidir. Beşiktaş, Adana Demirspor'un bulunduğu yeri bir kenara koyup, iyi bir başlangıç yaptı, istediği gibi de bitirdi. Rafa Silva, yine bu işin dümenindeki oyuncuydu. Büyük saygıyı hak ediyor. Sezon başından beri her maçta Beşiktaş'ın oyun lideri oldu. Hem oyuna renk kattı hem de skora katkı yaptı. Adana Demirspor karşısında da yine Rafa'yı keyifle izledik. İmmobile ve Rashica'nın oyun coşkuları da maçın kazanılmasında başrol etkisi yaptı. İmmobile hem gol attı hem gollere katkı yaptı. Rashica'nın dinamizmi de özellikle ofans bölgesinde yarattığı canlılıkla birçok pozisyonun mimarı oldu. Beşiktaş bu sezonu elindeki en önemli hedef olan 3.'lüğün farkında olarak geride bıraktı, bu önemliydi. Fikstür Beşiktaş'a şans tanıyor. Bundan sonraki maçlar için Adana Demirspor karşısındaki iradenin sahaya yansıması diğer müsabakalarda Beşiktaş'a istediğini getirecektir. Oyuncuların zor bir sezonda bunun farkında olup sarılmış olmaları da sonrası için hem onları hem de taraftarı mutlu edecektir.