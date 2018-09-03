GÜRCAN BİLGİÇ

Son iki gündeki transfer kayıpları ile Bursaspor, sahaya soru işaretli bir takım tertibi ile çıktı. Kalede genç Okan, geri dörtlüde fizik olarak hiç hazır olmayan ve arkadaşlarını tanımayan Chedjou ve Latovlevici. Günümüz futbolunda bu tarzdaki defans bloğu her zaman büyük sorunlar getirir. Bu avantaja rağmen Beşiktaş, çok olumsuz bir ilk yarı sergiledi. 45 dakika boyunca hiç karşı kaleyi zorlayamadılar. Yarım pozisyon dahi bulamadılar. Buna karşılık ileri uç ve orta sahadaki defans rahatsızlığından iştahlı ve dikine oynamaya çalışan Bursaspor karşısında iki de çok ciddi gol tehlikesi atlattılar. En net olanını Karius kurtardı, diğerini ise Vida engelledi. İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Ama 51. dakikada Beşiktaş, ilk organize atağında hazırlanışı ve yapılışı güzel bir golle skor avantajını yakaladı. Bu gol Bursa'yı önce moral olarak olumsuz etkiledi ardından da ilk yarıdaki sarf ettikleri sınırsız enerji yüzünden yorgunluk gündeme gelince kontrolü kaybettiler. Ama Beşiktaş, öylesine kötü bir günündeydi ki rakibin oyundan düşüşünü skor avantajının moraline rağmen istediğini elde edemedi. Son 4 dakikada hatalı bir gol yiyerek 2 puan kaybettiler. Beşiktaş'ta önemli bir fiziksel problemler var. Quaresma ve Babel de geçen seneki görüntülerinden uzak. Aynı şekilde Adriano da öyle. Oğuzhan ve Tolgay'ın devamlılıkları yok. Artı Negredo yine aynı şekilde yüksek kalitesine rağmen bunu aşamıyor. Bu konuda ilginç bir örnek vereyim. İlk yarıda Negredo, Chedjou'yu çalımla geçti. 1.5 metre kadar öndeydi ama iki senedir çok az maç oynamış Chedjou, Negredo'ya yetişip geçti. Bursaspor, sıkıntılı kadrosuna rağmen içten mücadelesinin ve oyun disiplininin karşılığını aldı.