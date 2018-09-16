GÜRCAN BİLGİÇ

Milli maç sonrası, Avrupa haftası öncesi yorgun gelenler ile yorulmaması gerekenler arasından bir seçim yaparak, kazanma planları oluşturma gibi bir matematik problemi vardı Şenol Güneş'in. Sadece iki rotasyon (Jeremain Lens - Adem Ljajic) ile Ryan Babel'i koruyup, oyun düzeninden minimum tavizin peşine düştü. Devre bittiğinde tek isabetli şutu vardı Beşiktaş'ın. Malatyaspor'un teknik patronu Erol Bulut rakibi yüksek oynamaya zorlayarak, pas takımının en önemli silahını elinden aldı. Çok deneyen ama bir türlü istediğini bulamayan düzende, Ricardo Quaresma'nın bireyselliği ile tehlikeler geldi.

52'deki korner golü, yine Querasma kornerinden gelen Adem Ljajic şutu dışında rakip direnci pes ettirecek netliği de bulamadı Beşiktaş. Bunun yanında rakibe de bir frikik dışında heyecan yaşattırmadı.

60'a kadar orta sahaya, dolayısı ile oyuna hükmeden bu kadronun sonrasında "nefes" problemleri yaşaması da ilginç. Vida - Pepe ikilisinin müthiş ustalığı ve tecrübesiyle, Malatya'nın gol çabalarını bir huninin içine çekip kolayca, erittiler. Tecrübeli oyuncuların fark yaratan yetenekleriyle de kazanmayı bildiler. Beşiktaş haftaya Fenerbahçe derbisine çıkacakken, Gary Medel'i kaybetti. İkinci sarı kartın doğru bir yorum olmadığını düşünüyorum. Medel bütün yamaları diken terzisiydi Beşiktaş'ın. Yine de Dolmabahçe'nin ruhunda, eksik kalmanın problemlerini çözdüler. Ama deplasman maçları ve özellikle son 30 dakikalar, Beşiktaşlılar için zor geçecek.