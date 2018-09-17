GÜRCAN BİLGİÇ

SEZONUN başında final maçına çıkmak gibi bir şanssızlığın içinde çıktılar sahaya.

Buna bir de, ilk defa takımla sahaya çıkan üç oyuncu; Aatif, Jailson ve Benzia da eklendi. Gerçekten de ne oynayacağı, ne yapacağı merak konusu bir Fenerbahçe vardı sahada.

Sistem geçen sezondan aşina. Çift ön libero ile oynayıp, Benzia'dan oyunu yönlendirmesini beklediler. Kurgu, "koşacağız, topu kapacağız ve bir an önce Benzia ile buluşturacağız" ana fikrindeydi.

Geçen seneden kalan bir de Aatif vardı, Valbuena'nın yerine. Ama ne maç öncesi yorumcuları, ne de sosyal medya "defansçıları", bu kararı "neden?" diye yorumladılar. Tükürdüğünü yalamak böyle bir şey işte. Neyse… Bu oyunu nasıl oynayacağını bilen oyunculara eklenenler ile bir plan kondu ortaya. İki yarıyı da ele geçiren, sadece öne geçtikten sonra topu rakibe vermeyi tercih eden Fenerbahçe takımı seyrettik. İki yeni oyuncu da, sezona damga vuracak ışığın sahibi oldular.

Jailson böylesine bir maçta özellikle pozisyon almaktaki hüneri ve ayak içi paslarının değeri ile dikkat çekti. Benzia "farklı" olduğunu topun her ayağına değişinde gösterdi. "Bir şeyler yapmak" adına sürekli zorladı ve istedi.

Golün de asistini yaptı.

Doğru oyunun, doğru oyuncularla oynanacağını Cocu öğrenir umarım.

Aatif-Eljif değişikliği gerekliydi ve golün de nedeni olunca, hamle-sonuç ikilisi bir araya geldi. Fakat takım baskı yerken, ilerde top tutup, faul alabilecek Alper yerine Frey tercihi yine bir acemilikti.

Geçen sezondan farklı olan bir karar da, duran toplarda adam adamaya geçilmesi. Bu karar karamboller dışında tehlikeyi kaleden uzak tuttu. Ancak VAR 16 kamerada dururken, itmeliçekmeli bu düzen penaltı kararını hep hakemin cebine koyar. Beşiktaş derbisi, Avrupa maçları öncesi güven veren bir oyun oldu Fenerbahçe açısından. En azından artık 9 oyuncusunu bileceğiz Fenerbahçe'nin. Bu da bir şey.



