GÜRCAN BİLGİÇ

Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladığı toplantıda yeni teknik adam için 20 Haziran sonrasını tarihledi. Herkes bekledi, gelişme olmadı, kongre tarihi yaklaştı; bu kez, "Seçilirsem 28 Haziran Pazartesi açıklarız" dedi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik adamı olmadan başlıyorsa, geçen sürenin "bilinmezlik" ve "beceriksizlik" ile geçtiği çok açık. Hâlâ menajerler aranıyor, "olumsuz" cevabı geldiğinde "Kimi önerirsiniz?" diye soruluyor. Olmaz böyle şey!



ZAMANA OYNUYORLAR

Fenerbahçe taraftarının 7 sezonluk kupasızlık üstüne, bir de iki başkanın kavgasını seyretmesinin ardından, daha keskin, sabırsız ve seçici olacağı bir gerçek. "Üç yılda çok ders aldık" diyen bir başkan ve yönetimin bunu fark edememesi akıl almaz. Sessizlik moduna geçip, sürekli zamana oynamaları "İşi bitirdiler, ince detaylar var" diye gelişmeleri yorumlattı bize. Ama bugün anlıyoruz ki, ne planları varmış, ne de ciddi bir masa başı konuşması.



CAMİAYA ACI ÇEKTİRMEYİN!

Elbette bu işin sorumluluğu yönetenlere ait. Sezon bittiğinde söylediğimizi yine tekrarlamakta fayda var: "Emre Belözoğlu ile devam edin." Bir maç kazansa, sözleşmesi de devam edecek olan Belözoğlu'nu hemen tatilden getirip, Topuk Yaylası'na giden otobüsün ön koltuğuna oturtmak, Ali Koç için kötü bir puan olabilir ama Fenerbahçe adına en uygun gelişmedir. Elinde taraftarın desteğine sahip, oyuncu grubunu tanıyan, rakiplerini bilen, transfer listesi elinde bir isim var. Yeter artık camianıza daha fazla acı çektirmeyin.