GÜRCAN BİLGİÇ

Ali Koç, 2. kez 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı oldu. Neler bekliyorsunuz?

Normalde 'Sınıfta kaldık' diyerek zayıf başlaması gereken bir döneme Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sayesinde kuvvetlenip, güvenoyu alarak başlayacak. Sandık başında beyaz oy verip, tepki göstermek isteyenler bile dün şartlara rağmen sandığa gidip Ali Koç'u destekledi. Bütün derslerden daha önemlisi, bu birliktelik duygusunun camiaya geçmesi.

Tesis açıklamaları, akademi hedefi çok doğru yatırımlar... Gelecek için kulüp vizyonunu temsil ediyor. Finansal kısıtlamalar nedeniyle yüksek maliyetle transfer yapamayacaklardır. Kadronun yüzde 70'inin korunmak istenmesi, '4 hedef' transfer yapacaklarını söylemesi de ayakların yere bastığını gösteriyor.

Kongrenin ilk günü yaptığı sert konuşmayla Aziz Yıldırım'a meydan okuması, başkanlık makamını koruması ve taraftarların Yıldırım'ın gölgesini Ali Koç'un üstünden çekmesi, bu senenin yeni yönetim adına büyük şans. Ali Koç, 3 yıllık dönemde birbirinden çok kopan kulüp ilişkilerini, uzaklaşmış önemli isimleri, potansiyel sahibi üyeleri ve her şeyden önce küskünleri bir araya getirmeli. İletişim modelini değiştirip, daha şeffaf ve bilgilendirici olmaları da gerekir.





Koç, "Teknik adam için 2-3 gün bekleyin" dedi ama Slaven Bilic ismi dillenmiş durumda. Doğru bir tercih olur mu?

Bilic doğru bir tercih... Taraftarın sevdiği, agresif bir isim. Futbolcularla pozitif ilişkiler kuruyor ve saha kenarında da kavgacı. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de takımını ve camiasını hep dinamik tuttu. Türkiye'yi biliyor. Transfer tercihlerinde de isabetli seçimler yapıyor. Atiba'yı o getirmişti. Ama her şeyden önemlisi santrfor... Öndeki adamın gol atacak ki Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi isimler bir işe yarasın, takım maç kazansın.