3-4-3 oynamak, yanan dinamiti elde taşımak gibi. Skorda problem olduğunda bu sistem, çözüm olarak kullanıldı, sonuç da alındı. Fenerbahçe’nin rakibi sahada değil, camiasının sabrını doğru kullanmasında

F.Bahçe yeni sezonda 3-4-3 sistemiyle sahada olacak. Eldeki kadro bu sisteme uygun mu?

Teknik adamlar; "Sistem yoktur, oyun vardır" derler. Üçlü veya dörtlü değil önemli olan, bu alışkanlık içinde oyuncudan verimi nasıl alacaksın. Bu grup yıllardır dörtlü oynuyor. Ona göre alışkanlıkları var, sahaya yayılmayı öğrendiler. Gelip, "Ben bunu oynayacağım" dediğinizde ya zamanınız olacak, ya da geçiş sürecinde problemleri çözecek oyuncularınız. Üçlü savunmanın en problemli yönü kanatlardır; tek oyuncu ile savunursunuz. Geçen sezonlarda iki kişiyle yapamadığınızı şimdi nasıl başaracaksınız. Pereira risk alıyor.



BERKE İÇİN HAZIRLIK SEZONU!

Altay'ın yaptıkları ortada. Berke de 2 senedir Belçika'da başarılıydı. Kale kimin olur?

Altay geçen sezonun parlayan yıldızı. Takımını şampiyonluk yarışında da tuttu. Birçok maçın da kahramanıydı. Artık "hedef takım" kalecisinin sorumluluklarını alacak düzeye geldi, tecrübe olarak da gelişti. Berke'nin de en azından bu havayı soluması, baskı altında statta yürümesi ve o topu eline alması gerekiyor. Sorun yetenek değil. Mental olarak kuvvetlendiğinde, zaten kaleci refleksleri devreye girecektir. Altay'ı Fenerbahçe en fazla bir sene daha elinde tutabilir. İyi bir lige transfer yapacaktır. Berke için bu sezon kendini hazırlamakla geçecek.



ŞU AN GOL SORUNU YOK GİBİ

Forvette geçen sezondan bu yana sıkıntı var. Taraftar transfer bekliyor. Elde, Bundesliga-2'nin gol kralı Serdar Dursun ile Samatta var. Yeterli mi?

İki hazırlık maçında (Csikszereda: 2-0, Kasımpaşa: 4-1) 6 gol atan takımın santrfor probleminden bahsetmek ne kadar doğru bilemiyorum. Daha Valencia da devreye girmedi. Samatta'nın bu takımı taşıyamayacağını gördük. Şimdi başka bir oyun oynayacaklar ve arkasında İrfan ile Mesut olacak. Üstelik de sakat değiller, antrenman eksikleri de yok. Önünde bir ay ve oynayacakları en 3-5 hazırlık maçı var. Bu dönemde daha dikkatli izlemek gerekiyor. Nokta santrfor almak elbette en kolay çözüm. Ama bunun için bütçenizi zorlamanız da gerekiyor. Kiralık dönemi beklenecektir. Eylüle kadar "acaba" sorusunu Fenerbahçeliler birbirlerine soracaklar.



BAŞLANGIÇ FİKSTÜRÜ LEHİNE

Fikstürüne bakınca F.Bahçe avantajlı mı dezavantajlı mı?

Başlangıç fikstürü lehine gibi gözüküyor. İlk maçları kazanarak geçmesi önemli çünkü başta taraftarın özgüvene ihtiyacı var. Takımın buna vereceği yanıt, oynadığı futbol ve bir galibiyet serisi yakalaması tüm havayı değiştirir. Tribünlerle pozitif bağlantı kurulursa, sahadaki oyuncuların da daha fazla fedakârlık yaptığını, korkmadan oynadığını, risk aldıklarını görürüz. Bu nedenle 3- 4-3 oynamak, yanan dinamiti elde taşımak gibi. Sahadakilerin kafası karışıp, skorda problem olduğunda bu sistem çözüm olarak çok kullanıldı, sonuç da alındı. Yani; F.Bahçe'nin esas rakibi sahada değil, tribün ve camiasının sabrını doğru kullanmasında. Güvenmeli ve desteklerini çekmemeliler. İşler kolay olmayacak.