Oyun aklı geri geldi!

“Szymanski ve Tadic’in 11’e girmesiyle topun aklı geri geldi. Dzeko da oyun kuran formatına döndü. Yenilerin olmadığı, geçen sezonun takımıyla Lugano maçına gidecekler. Sıkıntı yok, yola devam...”

Avusturya'daki 3. hazırlık maçını galibiyetle bitirmek, İstanbul'a moralli dönmek elbette önemli. Daha fark edilen, Hajduk yenilgisi sonrasındaki Mourinho'nun çıkışının, takım üstünde etkisinin olması. "Maç" gibi gördüler karşılaşmayı ve bir devrede 4 golle bitirdiler. Yine baştan başlayalım; penaltı golüyle gelen beraberlikle bitmişti ilk maç... Oyun üstünlüğü olsa da "kazanacak" mesajı taşımıyordu oyun. Hajduk karşısında ise tam tersi. Neredeyse tek kale oynadılar. Top hep Fenerbahçe'de kaldı ama bu kez de pozisyon üretemediler. Bu kez her şey tamam gibiydi. Szymanski ve Tadic'in on bire girmesiyle topun aklı geri geldi. Dzeko da oyun kuran formatına geri döndü. Ryan Kent üstleniyordu hep atak sorumluluğunu, dün bütün takım paylaştı hücum organizasyonunu. İki bek; Osayi ve Jayden asist yaptılar. Sonuçta, Çağlar'ı saymazsak, Levent'in de çok şans alamadığını hesaplarsak, yenilerin olmadığı, geçen sezonun takımıyla Lugano maçına gidecekler. Rakibe az pozisyon veren, buna karşılık rakip ceza alanına da çok kolay ve net giremeyen görüntüdeler. İrfan Can'ın katılması, dün ilk golün imzasını atan Szymanski ile Tadic'in biraz daha sorumluluk almasıyla başka bir oyun olur. Sıkıntı yok, yola devam…









MAXİMİN MÜJDESİ

Al-Ahli'de forma giyen Saint-Maximin ile imza aşamasına gelen Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldıza kavuşuyor. Suudi Arabistan Federasyonu finansal sürdürülebilirlik komitesi, tecrübeli oyuncunun transferini veto etmişti. Sarı-lacivertli idareciler ve oyuncu tarafı devreye girdi. Yapılan müzakereler sonrasında aradaki pürüzler çözüldü ve engeller ortadan kalktı. Sol kanat oyuncusu Maximin'in kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.



LUGANO ÖNCESİ SON PROVA HULL CİTY İLE

Strasbourg'u, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle farklı yenen F.Bahçe, Avusturya kampını tamamladı. Son prova Hull City ile 18 Temmuz'da... 23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için avantaj arayacak.