GÜRCAN BİLGİÇ

F.Bahçe, Hull City karşısında gol şov yaparken, Gürcan Bilgiç, maçı analiz etti: Takım yeni yeni bir araya gelirken Mourinho’nun “kazanan oyun” dediğimiz düzeni izledik

Kadıköy bıraktığı yerden devam ediyor... İlk hazırlık maçında tribünler, merakla gelenler, koltukları boş bırakmayan çılgın taraftarlar tarafından zapt edilmiş durumda. İmza töreni, kenarda Mourinho derken, 38. dakikaya kadar esaret çeken bir takım var sahada. Nefes aldırmıyor Hull City… Fred ve Bartuğ çıkartamadılar takımı. Top rakipte, Fenerbahçe kendi sahasında. Sonra "dolunay" mı çıktı, ne oldu bilemem, "kurt adam" oldular sanki. Symanski pozisyonu var etti, Dzeko iğne deliğinden geçirdi ve Kadıköy'ün akşamı "keyif" kazandı.







Dzeko ve Symanski golleri- asistleri ile fişi çeken grubun parçası oldular. Bartuğ her söküğü dikti. Ama maçın anlamında topa değil, oyuna hakim olmak vardı. Ayağa oynayarak başlama etabında, bir orta sahayı stoperlerin arasına getirip, onunla oyuna başlamak, merkezden bir eksilmek aslında. Pas seçeneği azalınca, rakip bir fazlalaşınca, neredeyse tüm takım arkası dönüm oynamaya başladı. Çokça tartışılacak bir mantalite değişimi var Fenerbahçe adına. İyi taraf; tehlike yaşamadılar kalelerinde. Kaliteyi doğru kullanıp, farklı sonuca da gittiler. Lugano sınavı öncesi, takım yeni yeni bir araya gelirken Jose Mourinho'nun "kazanan oyun" dediğimiz düzeni izledik aslında.