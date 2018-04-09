Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtı... Kazandı da... Ama ikinci yarıdaki oyunuyla. Yoksa ilk yarıya baktığımızda Fenerbahçe sanki, ligin sonu gelmiş, hiçbir iddiası olmayan bir takım görüntüsündeydi.

Her ne kadar rakip Osmanlıspor'un ceza sahası önlerinde sürekli topla oynasalarda anlamlı hiçbir pozisyon üretemediler. Tempo düşük, Osmanlıspor pozisyon oyununda etkili ve dolayısıyla da ilk yarıda Josef de Souza'nın attığı şut dışında tek bir pozisyon yok. İkinci yarıda görüntü birden değişiverdi. Daha hareketli, daha cesur oynayan bir Fenerbahçe vardı. Sebebi çok açık; çünkü Valbuena oyuna girdi. Valbuena futbol hayatının son döneminde olsa bile uzun aylar Aykut Kocaman'ın haksızlığına uğrasa bile sahaya girdiğinde hiçbir trip yapmıyor. 17 yaşındaki bir delikanlı gibi mücadele edip, sahaya her şeyini koyuyor. Dün gece de böyle yaptı.

Zaman zaman topla fazla oynasa, paslaşmalarda yanlışlıklar yapsa bile özellikle baskılı oynanan iç saha maçlarında Valbuena çok etkili...

Bu hareketlilik art arda kornerler getirdi.

Zaten Fenerbahçe'nin en etkili olduğu anlar belki de ölü toplar. Korner de bir ölü top... İşte bunlardan birinde kaleye vurulan kafa sonucu Osmanlı kalecisi Karcemarskas çizgi üzerinde topu kucakladı. Bütün vücudu kalenin içindeydi. Ama önemli olan topun olduğu yer... Bence gol değil.

Ama kul hakkı da yemeyelim. Çünkü bunun gol olup olmadığına karar vermek için hakem olmak gerekmez... Maç yayını esnasında kale çizgisini gösteren kamera olmadığından dolayı emin olarak konuşamıyoruz ama hissiyatım gol değil... Eğer golse de yardımcıyı kutlar ve kendisinden özür dilerim.

Bu gol Osmanlıspor'un direncini kırdı.

Zaten hızlı adamlarıyla ilk yarıda yakaladıkları kontratakları ikinci yarıda pek bulamadılar ve maçı kaybettiler. Hakemi beğenmedim...

Fenerbahçe'nin net bir elle oynama penaltısını vermedi ve tekrar emin olmamakla beraber bir yanlış yardımcı hakem kararıyla Osmanlıspor'un tüm direncini kırdı. İşte Video Hakem Sistemi (VAR) bu anlar ve goller için gerekli.