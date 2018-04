Maçtan önce biri deseydi ki, Fenerbahçe böylesine farklı bir sonuç alacak ve üstelik kalesinde neredeyse tek bir gol pozisyonu bile yaşamayacak, sanırım kimse inanmazdı. Bunun en önemli sebebi, Kayserispor'un bugüne kadar ortaya koyduğu iç ve dış saha performansı. Ama dün gece Kayserispor diye bir takım yok. Sadece maçın başında 5-6 dakika oynadılar, ondan sonra sahada tam bir Fenerbahçe resitali vardı.

Topal'ın harika pası ve Fenerbahçe'nin bence en önemli gol silahı Soldado'nun istopu Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Ardından sahaya dün gecenin yıldızı Aatif çıktı. Sadece dün gecenin mükemmel adamı değil, belki de bu sezonun en mükemmel golünü atan ismi oldu. Öyle bir vurdu ki kalede değil hayatında ilk Süper Lig maçını oynamış Vedat, Buffon olsa da o golü yerdi. 2-0'dan sonra Fenerbahçe şovu devam etti.

Devrenin son dakikasında yine Soldado, vuruş tekniği ve defanstan kopuş zamanlamasıyla iyi bir golcü olduğunu gösteriverdi. Devre 3-0 bitmiş, herkes birbirine bakıyordu. Hem Fenerbahçe'nin müthiş oyunu ve süper golleri hem de Kayserispor'un sıfıra yakın performansı şaşırtmıştı.

İkinci yarıda da değişen bir şey olmadı. Fenerbahçe yine istediği her şeyi yaptı. Aldı, verdi, defansta kalabalık oynarken kaptığı toplarla çabuk çıktı ve dün geceyi çok mutlu bir şekilde, beklenenin aksine müthiş bir farkla tamamladılar.

Siz bu satırları okurken inanıyorum ki tüm Fenerbahçeliler, puan tablosuna bakıyorlar. Dün gece Kayseri'de her şey çok güzeldi ama bugün puan tablosu yine kötü. Fenerbahçe bundan sonra her maçını kazanabilir ama şampiyonluk için ya da ikincilik için yeter mi, orasını bilemiyorum.

Maç hakem için kolaydı, Ümit Öztürk de oldukça iyi bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt var mı, yok mu? Varsa da birkaç santimle var, yoksa da birkaç santimle yok. Hepsi bu. Bunun dışında da hakem için söylenecek hiçbir olumsuz taraf göremedik.