Beşiktaş güle oynaya kazandı. Maç öncesi maçın bu kadar rahat geçeceğini ön görmüyorduk ama Akhisar, hem hırs hem de futbol olarak tahminlerimizin çok altındaydı. Beşiktaş maça adeta golle başladı. Sahanın yıldızlarından biri olan Babel, Caner'den aldığı topu kontrol etti, döndü ve mükemmel vurdu. Maçın hemen başındaki bu golden sonra neredeyse 90 dakika tüm inisiyatif siyahbeyazlılarındı. Bol pas yaptılar, topu sürekli kontrolde tuttular, özellikle ikinci yarı manasız ve çok ciddi birkaç pozisyon verseler de rahat bir galibiyet aldılar. Yine ilk yarının ortalarında Negredo, ikinci golü attı. Burada da topu Caner kesti ama Akhisar defansı ters vurunca top Negredo'nun önüne geldi, onun da zamanlaması o kadar iyi ki vücut açısını ayarlaması ve topa dokunuş zamanıyla mükemmel pozisyon aldı ve golü yaptı. İlk yarıda Fabri'nin yüksek konsantrasyonundan söz etmeden de geçemeyeceğiz. Cin gibi, çabuk ve sürekli oyunun içinde... İkinci yarının hemen başında da maç aslında bitiverdi... 47. dakikada Babel, yine çok iyi vurdu ve Beşiktaş zor görünen bu deplasmanı rahat tamamladı. Quaresma belli ki kendini ispat etmek istiyor. Cezalı olarak oynamadığı haftaların hırsını alırcasına bir şeyler yapmaya çalıştı ama ayağında çok top tutuyor. Pas verip ayağından topu çıkartması gerektiği zaman hala topla oynuyor. Aslında Quaresma bu değil ama belli ki ispat peşinde...

İkinci yarı Beşiktaş'ın verdiği gol pozisyonları inanılır gibi değil. Belki skorun rahatlığı bu zaafları ortaya çıkarttı. Amatör takımcasına kademe ve pozisyon hatalarıyla, manasız pozisyonlar verdiler.

Sonuçta Beşiktaş, 'Şampiyonluk yarışına ben de hoş geldim' deyiverdi. Aslında belki de Şampiyonlar Ligi'nin zorlu maçları olmasa ligimizde çok ama çok farklı yerlerde olabilirlerdi. Akhisar'a çok şaşırdım. Bu kadar kötü olmamalılar. Düşme tehlikesi yaşamasalar da bu blogun hemen üzerine yerleşiverdiler. Hakemler için kolay bir maçtı. Hüseyin Göçek ve arkadaşları da bu kolay maçı mükemmele yakın yönetmesini bildiler.