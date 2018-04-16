Dün gece Galatasaray kazandı ama sadece Galatasaraylılar değil mutlaka Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar da çok sevinmiştir. Zira artık son 5 haftada 3 takımın da birbirine yakın belki Fenerbahçe'nin biraz daha az olsa da şampiyonluk şansları var. Galatasaray hak etti mi? Bence hak etti... Zira Başakşehir bu sene çok önemli maçlar oynamasına rağmen kendi evinde Fenerbahçe ve dün gece de Galatasaray'a karşı istediklerinin hiçbirini yapamadı. Galatasaray özellikle ilk yarıda, Başakşehir'e alıştığımız pas imkanını vermedi. Uzun oynamaya zorladı, kaptıkları topla da hızlı adamlarıyla ve özellikle sağ kanattan Mariano ve Feghouli ile pozisyon bulmaya çalıştılar. İlk yarıya baktığımızda futbol yok, pozisyon yok ama gerilim çoktu. Özellikle Emre, Arda, Donk sürekli gerilim yaratan oyuncular oldular. İkinci yarı Galatasaray daha etkiliydi. İstediği gibi oynadı. Belki alıştığımız o önemli pozisyonları yaratmasa da Mariano kilidi açan adam oldu. Mariano sağ bek, sürekli hücumu destekliyor ama dün gece çok büyük bir şey daha yaptı. Kanattan sıfıra ineceğine birden içeri kıvrıldı, topu soluna aldı ve muhteşem vurdu. Son ayların en güzel gollerinden biri. İşte bu gol, bence maçı bitirdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray, yenecek bir golün çok büyük etkileri olacağını bildiğinden kontrolü elden bırakmadı ve bitime saniyeler kala da skoru perçinledi. Artık bundan sonra özellikle tepedeki 3 takımın kayba tahammülleri yok. Alınacak bir beraberlik bile şampiyonluğun kaybı anlamına gelebilir. Her maç zor ama G.Saray-Beşiktaş maçı önemli bir maç haline geldi. Hem ikisi açısından hem de Başakşehir ve Beşiktaş açısından. 100 yıllık futbol tarihimizin en çetrefilli şampiyonluk şansının haftadan haftaya değiştiği lig oynanıyor. Hakem ilk yarı kontrolü kaybetti. Donk'a vermesi gereken sarı kart var. 2. yarıda da Adebayor'a göstermeliydi. Ama tüm hatalarına rağmen kötü yönetti diyemem.