Rakip 10 kişi kalmış, Fenerbahçe berabere bile kalsa finalde. Ama özellikle korner direğinin oradaki bir takım taraftarlar, bilerek Quaresma'ya cisim atıyorlar...

Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...



40 yıldır futbolun içindeyim...

Hayatımda hiç görmediğim şeyler oldu. Bir takım düşünün; bilinçli ve aydın bir seyirci topluluğu var. Yani Fenerbahçe... Hatırlayın basketbol maçında sahaya cisim atan taraftarı, yine taraftarlar polise teslim etmişti. Dün gece rakip 10 kişi, üstelik skor avantajı Fenerbahçe'de... Yani berabere bile bitse Fenerbahçe finale uzanacak. Özellikle korner direğinin oradaki bir takım taraftarlar, bilerek ve isteyerek, kasten Quaresma'nın kafasına cisim atıyorlar. Bunu ancak ya provokatörler ya da Aziz Yıldırım- Ali Koç kapışmasındaki paralı köpekler yapar... Zira yapılan her şey eşyanın tabiatına aykırı. Fenerbahçe 10 kişi kalmıştır, seyirci galeyana gelmiştir ya da Fenerbahçe mağlup duruma düşmüştür, "Maç nasılsa bitti" diyen cahillerin sahaya çokça cisim attıklarını yıllardır gördük. Bu spor ahlakına aykırı ama doğal nizama uygun. Ama dün gece önce korner direğinin arkasından sonra da ikinci yarının ortalarına doğru Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından atılan cisimle Şenol Güneş'in kafasını yaran provokatörler bilerek, isteyerek Fenerbahçe'nin ekmeğine kan doğramışlardır. Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...





Yıllar önce Rize'de Fenerbahçe otobüsüne kurşun sıkanlar, spor üzerinden Türkiye'de sosyal kaos çıkarmayı planlamışlardı.

Dün gece ise aynı provokatörler Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine şekil vermeye kalktılar. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Fenerbahçe avucuna kadar gelen final şansını, hükmen kaybetti... Üstelik, ağır para ve saha kapatma cezaları da yolda... Değer mi hiç? Koltuk kavgası uğruna beslenen bu köpeklerin yaptığı bu olay, koskoca Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verdi?

Ama tabii hakemin de ciddi hataları var. Sahada atılan ufak tefek cisimleri Mete Kalkavan manasız şekilde büyüttü...

Ufacık cisimlerde Quaresma korner atmaktan vazgeçti, Mete de bunları yedi... Mete'nin belki de hakkını yiyorum, alışılagelmiş psikolojik yaklaşımda bulunsa belki de sahaya atılan cisimlerde artış olacaktı yani sonuç değişmeyecekti ama görünen o ki bu maç bundan sonra aylarca konuşulup Türkiye'de çok farklı fay hatlarının kırılmasına neden olacaktır.