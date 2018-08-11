MILYONLARCA Euro'luk Türk futbolunda açılış maçının oynandığı zemine bakın. Üstelik Başkent'te, üstelik kar, yağmur, çamur yok. Saha böyle kötüyken, pek tabii ki iyi futbol organize pasların olma ihtimali de çok düşük. Gelelim maça... Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi 3 ası yedek bırakmış.Belli ki cezalandırıyor, belki ki Süper Kupa'nın belli oranda hesabını soruyor. İlk maçlar, üstelik böyle zeminde gelecek için fazla bir yön vermez.Galatasaray geçen yıldan bildiğimiz takım. Ama en büyük sorunları, defansif görünüyor. Mesela yedikleri golde El Kabir, defansın arkasına atılan topu kaptı, golü yaptı. Sonra yine yaptı ama VAR golü haklı olarak iptal etti.

Galatasaray'ın dün geceki en önemli şansı, mağlup duruma düştükten hemen sonra önce beraberliği, sonra da galibiyeti bulmasıydı. Böyle zeminler, teknik kapasitesi yüksek takım için büyük bir handikap. Dün gece de öyle oldu.

Rodrigues, Onyekuru, çabuk oyuncular.Topla driplingleri iyi ama dedik ya saha kötü. Eren Derdiyok çok şanslıydı. Kötü oynadığı, silik kaldığı bir maçın son dakikasında da olsa golü atmayı başardı. Kötü performanslarla gelen gol, santrforlar için rehabilitasyon anlamı taşıyor.

Sonuçta Galatasaray kalite olarak çok çok üste olduğu bir maçı kazanmasını bildi. Ankaragücü ise çok kötü bir görüntü verdi. Ama dedik ya ilk maçlar hiçbir şey belli olmaz ama işleri zor görünüyor.

Hakem Ümit Öztürk'ü beğendim.

İyi maç yönetti ve artık dünya hakemliği için en önemli kriter olan VAR sistemini başarıyla uyguladı. El Kabir'in attığı ikinci golde, yardımcı ofsayt olduğunu bildiği halde bıraktı, oynattı, top ağlara gitti, sonra da VAR'ın onayıyla gol ofsayt diye haklı olarak iptal edildi.

Maçın iyisi: Mariano

Maçın kötüsü: Sinan Gümüş