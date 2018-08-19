Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gitti yerine Cocu geldi, ama hiçbir şey değişmemiş. Hatta daha da kötüye gitmiş. Öncelikle Volkan'dan bahsedelim. Kesinlikle kızmıyorum. Yaşı belli, kariyeri de çok parlak ama artık fizik olarak, refleks ve çabukluk olarak çok geriye gitmiş. Bu da çok doğal, yaşın, biyolojinin önüne geçemiyorsunuz. Benfica maçında Lizbon'da bir gol yedi, kariyerine yakışmadı. Benzerini de dün gece yedi. Kurtarması gerekiyordu, üstüne gelen bir toptu, ama kurtaramadı.

Fenerbahçe'nin çabuk oynaması lazım, asla beceremiyorlar. Oyununu rakibine kabul ettirmeleri lazım, onu da beceremiyorlar. Kanat bekleri yetersiz, hücum organizasyonları yok, bir de hücum hattı geçen yıldan tamamen farklı. Ayew kötü oyuncu değil, Slimani de öyle. Ama henüz bir şeylerini görmedik. Slimani, İngiltere Premier Lig'den gelmişse dün gece kafasına istediği gibi gelen, üstelik bomboşken o kafayı vurup golü atacak. Bunun takımda ilk kez oynamasıyla, Türkiye'ye yeni gelmesiyle hiçbir alakası yok.

Gelelim Phillip Cocu'ya... Tipik bir Hollandalı. Sakin, kenarda oturuyor, Aykut Kocaman'dan da soğuk. Hani takım ileride basacaktı, hani rakip ezilecekti, hani belli organizasyonlarla pozisyon üretilecekti. Bunların hiçbiri yok. Üstelik Malatya asla iyi top oynamadı. Sadık'ın liderliğinde iyi direndiler, hepsi bu. Bir de gol anında Guilherme'nin çok iyi bir pası var. Hepsi bu! Sonuçta Fenerbahçe parlak görünmüyor. Umarım yanılırız.

Hakem Fırat Aydınus için kolay maçtı. O da kolay maçı kusursuz yönetti. VAR uygulamasına bile ihtiyaç duyulmadı.