Sonuca baktığımızda kötü maçın doğal sonucu gibi görünüyor. İlk 45 dakika, F.Bahçe'nin maçı koparacağı yarıydı. Bu yarıda Beşiktaş diye bir takım sahada yoktu. Çok iyi oynamasalar da istekli ve enerjik bir F.Bahçe vardı. Ama en önemlisi o F.Bahçe, ilk yarıda 3 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. İlkinde Aatif kafayı köşeye vursa ya da ikincisinde Hasan Ali'nin muhteşem şutu direğin 10 santim aşağısına vurup gol olsa ve tabii ki Ayew'in karşı karşıya kaldığı pozisyonlardan herhangi biri gol olsa sonuç çok farklı olurdu. İşte futbol adına hiçbir şey oynamayan Beşiktaş, ilk yarının sonunda Babel ile muhteşem bir gol buldu. Beşiktaş defansından rastgele vurulan yüksek bir top Neustadter ve Topal'ın hatalarıyla Babel'in önünde kaldı. O da döndü, nefis vurdu. Pek tabii ki bu yılın golü adayları arasında olacak. İkinci yarı aslında kontrol Beşiktaş'a geçmişti. Dengeli oynadılar, ama golü hiç düşünmez gibi davrandılar. Aslında bu yarıda biraz alıp-verseler ikinci golü bulabilirlerdi ki devreye yine Hasan Ali'nin ortası girdi. Ayew'e harika bir orta attı, o da Caner'in üzerinden yükselip kafayla köşeyi buldu. Aslında 1-1'lik skor iki takımdan herhangi birini sevindirmese de ikisini de üzmedi. İki takım da asla vasatı geçemedi. Örneğin Atiba'yı anlayabilirim, ama Lens kötüydü. Topal da öyle, Jailson da öyle. İsmini saymadığımız birçok futbolcu vasatın altında kaldı. Sonuçta puanlar paylaşıldı ama Fırat Aydınus için söylenecek kötü kelime yok. VAR'a ihtiyaç duymaksızın son derece iyi bir maç yönetti. Ama VAR hakemi her kimse onu eleştiriyorum. Atiba ile Ayew kornerden gelen topta beraber yükseliyorlar, Atiba topa eliyle müdahale ediyor. Fırat Aydınus görmedi ama VAR hakemi görüp uyarmalıydı.