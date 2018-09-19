Galatasaray alıştığı ligde çok iyi bir başlangıç yaptı. Hem futbol olarak hem de skor olarak çok doyurucu bir sonuçla ayrıldı. Eksikler var mıydı, tabii ki vardı. Özellikle ilk yarının son 15 dakikasında duran toplardan anlamsız pozisyonlar verdiler. Bunlardan biri gol olsa, G.Saray yine kazanırdı ama çok zorlanırdı.

İlk 30 dakikaya bakıyoruz, Lokomotiv Moskova her yönüyle sürklase oldu. G.Saray müthiş top çevirdi, aralara oynadı, rakibe top vermedi ve bu dakikalarda Ndiaye, tek başına bir takım gibi her şeyi yaptı. İşte bu ilk dakikalarda da G.Saray'ın bence en değerli oyuncusu Rodrigues'in alışılmış golü geldi. Tıpkı 3 gün önce ligde oynanan Kasımpaşa maçındaki gibi soldan aldı, içerdi kat etti, vurur gibi yaptı-çekti ve çok iyi vuruş golü yaptı.

30. dakikadan sonra inisiyatif Moskova'daydı. İyi geldiler, pozisyon buldular, hele hele bir korner topunda bomboş Farfan kafayı iyi vursa golü yapacaktı ama iyi vuramadı.

İkinci yarı G.Saray doğrusunu yaptı. Oyunu belli oranda kontrole alıp kendi sahasında kabul etti. Rakibe de pek pozisyon verdiğini söyleyemeyiz. Eren Derdiyok'un mükemmel frikik golüyle de maç o anda bitti. Son dakikadaki Selçuk'un penaltısı da zafere mum dikti.

Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak çok iyi. Yalnız unutulmasın ki Lokomotiv Moskova yaşlı, ağır ve temposuz bir takım. Grubun bence en zayıf halkası. G.Saray'ın ofansif anlamda gerçekten bir problemi yok ama defans oyuncularının ağırlığı ve duran toplarda yapılan hatalar önündeki maçlar için büyük handikap olarak görülüyor. Bir diğer handikap da Porto ile oynanacak maçta Ndiaye gibi G.Saray'ın en fazla yük taşıyan oyuncusunun oynayamayacak olması.