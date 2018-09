Dün gece gördük ki Trabzonspor, son yıllardaki en rahat iç saha maçını oynadı. Yine herhalde G.Saraylılar dün geceki maçta, Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini nasıl büyük bir tehlikenin beklediğini görmüştür. G.Saray defansif olarak çok kötü. Göbekteki iki oyuncu da çok ağır. Ayrıca atak oyuncularının çoğu ne pres yapabiliyorlar ne de ikili mücadele kazanabiliyorlar.

Trabzon oyuna golle başladı. Sahanın en iyilerinden biri olan Onazi, daha üçüncü dakikada takımını öne geçirdi. 'G.Saray toparlar mı' derken, Trabzon her kontratağa çıktığı pozisyonda tehlike yarattı.

Trabzon'un yeni transferi Nwakaeme, G.Saray defansıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı.

Attığı üçüncü golde G.Saraylı defans oyuncuları utanmalı.

Sosa da aldığı her topu hiçbir pres görmeksizin rahat rahat kullandı.

İkinci yarıda öyle aciz bir tablo vardı ki inanılır gibi değil. G.Saray 'atmayın' diyor, kendi sahasında bekliyor, Trabzon da rejenerasyon idmanında gibi pas çalışması yapıyordu. Ligi bilmem ama Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı çok iyi şeyler beklemiyor.

Hakem Fırat Aydınus mükemmeldi, Belhanda ise takımın haini. Hakeme 'beni at' dercesine gitti, zıplayıp rakibine bastı. Yazık çok yazık!

***



VAR'LA GELEN KIRMIZI KART YANLIŞ



DÜN geceki maçın en önemli unsuru, Fenerbahçe'nin takım savunmasının rezilliğiydi. Fenerbahçe iki gol attı, en az 4-5 gol pozisyonunu da cömertçe harcadı. Ama yediği goller ve verdiği pozisyonlara bakınca intiharı net görebiliyoruz. İleride Ayew olsun, Eljif Elmas olsun, Valbuena olsun her topu kaybettiklerinde Kayserispor neredeyse basketboldaki fast-break gibi pozisyon buldu. Mensah, Bilal ya da Chery ellerini kollarını sallaya sallaya Fenerbahçe ceza alanına kadar geldiler. Yeni transfer Reyes konu mankeni gibiydi. Sadece seyrediyor.

Tablo böyle olunca da Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi kaçınılmaz hale geliyor. Ve Cocu efendi, maç boyu aksayan bu takım savunmasını giderecek hiçbir şey yapamıyor.

Eğer Kayserispor biraz şanslı olsaydı, Fenerbahçe'yi 5-6 golle yenerdi. Yeni kaleci Harun Tekin ilk yarı çok iyiydi. Ama yediği üçüncü golde çok hatalı buldum. Harun seviyesinde bir Fenerbahçe kalecisi, kapattığı köşeyi boşaltıp gol yememeli.

Ümit Öztürk maç genelinde objektif ve cesur yönetim gösterdi ama VAR'ı yanlış kullandı.

Bence kırmızı kart gören Şamil, kasti yaralayıcı bir hareket yapmıyor.

Eljif'in ayaklarının altında topa müdahale etmek isteyince, ister istemez bacağına basıyor.

Slimani'ye gösterdiği sarı da kesinlikle yanlış.