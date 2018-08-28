GALATASARAY güle oynaya maçlarını kazanmaya devam ediyor. İlk yarı çok ama çok zorlandılar. Çabuk oynadılar ama çok top kaybettiler. Çabuk düşünüp çabuk oynamak başka, telaşa kapılmak başka. İlk yarıda bunu çok net olarak gördük. Gol dışında net pozisyonları yok. Buna karşılık maçın hemen başında Bobo büyük oranda Muslera ile karşı karşıyaydı, iyi vursa golü yapacaktı. İlk devrenin son dakikalarında kötü oynayan G.Saray, Fernando ile golü buldu. Kornerde top kafayla indirildi, karambolde son dokunan Fernando oldu. Ama tuhaf olan şu, bu gol çok net bir şekilde faul. Eren yerdeyken topu çizgiden çıkartacak Alanyalı oyuncuya ayağıyla faul yapıyor.

Oyuncu topu çıkaramıyor, Fernando da boş kaleye atıyor. VAR'dan tık yok.

Ayrıca Eren'in faulünden hemen önce de Alanyasporlu oyuncunun elinin topla teması var. Bence kasıt yok ama bu golde VAR mutlaka devreye girmeliydi.

İkinci yarı ise G.Saray istediği pozisyonları, geniş alanları çok rahat bulmaya başladı ve art arda gol oldu yağdı.

Böylesine farklı bir skor kimseyi yanıltmasın, takımın hâlâ iyi bir golcüye ihtiyacı var. Kapalı savunmalara karşı organizasyonlarda eksikleri var. Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi problemler yaşayabilirler.

Sonuçta sezon başı, daha transferler olabilir, bu tür maçları kazanmak, üstelik farklı kazanmak çok önemli.

Hakem Halil Umut Meler için fazla bir şey söyleyemem. Zira ilk golde faulü göremedi. Ama VAR'dan yardım gelmeyince golü vermek zorunda kaldı. Yine ikinci yarıda G.Saray lehine bir penaltı verdi, bence bu karar da yanlıştı. Ama bu kez devreye VAR girdi. Halil Umut Meler de pozisyonu tekrar seyredip kararının hatalı olduğunu gördü ve penaltıyı iptal etti.