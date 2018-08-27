Hakem kararlarıyla verilen pozisyonlar, tuhaf defans hatalarıyla tarihi bir gece yaşadık.

Beşiktaş gibi bir takım daha ilk yarıda Antalyaspor gibi mütevazı bir takımdan tam 3 gol yedi. Antalya'nın neredeyse her geldiği pozisyon gol oldu. Beşiktaş sıradan bir lig maçı değil de 3-4 farkla kazanmaya çalıştığı bir kupa rövanşı oynar gibiydi.

Böyle takım savunması olmaz. Orta saha ve forvet, takım savunmasına sıfır katkıda bulununca ilk yarıda sahneye Doukara çıkıverdi. Gol attı, gol attırdı, Beşiktaş'ı bitirdi. İkinci yarı Beşiktaş, müthiş bir baskı ile başladı. Kendilerini umutlandıracak ikinci golü de bulmalarına rağmen maçın geride kalan anlarında müthiş savunan bir Antalya ve kaleci Boffin vardı. Beşiktaş'ı anlayabilmek mümkün değil. Şampiyonluğa oynarken böyle maçları kazanamamak onlar için acı verici.

Hakemlik açısından da zor bir geceydi.

Antalya'nın attığı ilk gol birçok futbolsever tarafından ofsayt olarak değerlendirildi.

Ama gol kararı doğru. Değişen kurala göre top ayaktan çıkıp ofsayttaki oyuncuya gelirken bir savunma oyuncusu topa bilerek hamle yapar, topla oynarsa pas rakipten gelmiş kabul edilip ofsayt pozisyonu ortadan kalkıyor. Ama pas ofsayttaki oyuncuya gelirken çarpma veya sekme yaşanırsa ofsayt olarak değerlendiriliyor.

İkinci yarıda ciddi bir VAR hatası yaşadık. Kaleci Utku ceza alanı dışında rakibi faulle durduruyor. Hakem devam diyor. Olabilir ama VAR bu pozisyonlar için var. VAR'daki hakem faullük bir pozisyon olduğunu tespit edip kaleci Utku'nun da kalesini boşalttığını görüp hakemi uyarıp oyunu durdurmalıydı. Ama bunu yapamadılar.

VAR şayet bunu yapmış olsaydı kaleci Utku da oyundan atılacaktı.

Ayrıca maçta ciddi bir kural hatası var.

Top taça çıkarken ve henüz sahayı terketmemişken Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü sahaya girip saha içindeki topu elle tutuyor. Hakem de yardımcısının uyarısıyla oyuna hakem atışı ile başlıyor. Oysa ki kural değişti. Antalyaspor'un direkt bir vuruşla başlaması gerekiyordu.

Bu da ciddi bir kural hatasıydı.